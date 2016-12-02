Chevrolet Niva отзывают: обнаружили дефектные бензобаки

На СП «GM-АВТОВАЗ» выявили партию автомобилей, на которые были установлены дефектные топливные баки. Теперь владельцам этих машин придется посетить сервисные центры.

СП «GM—АВТОВАЗ» объявило об отзыве внедорожников Chevrolet Niva по причине дефекта топливных баков. Сервисная кампания организована в отношении 2736 автомобилей, которые были выпущены в ноябре 2016 года.

В письме, которое завод направил в адрес Росстандарта, говорится, что на партию автомобилей могли быть установлены баки с нарушением герметичности в точке контактной сварки внутренней перегородки в верхней половине емкости.

На всех отзываемых автомобилях топливные баки заменят на новые. Все работы для владельцев будут бесплатными. О необходимости посетить сервисный центр владельцев попадающих под отзыв автомобилей оповестят дилеры.

Chevrolet Niva представлена на российском рынке с 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль предлагается в шести комплектациях по цене от 588 000 до 732 500 руб.

В начале июля УАЗ объявил о самом крупном отзыве автомобилей за свою историю: в сервисы будут направлены более 70 тыс. автомобилей.





За рубежом отзывы автомобилей для устранения дефектов — обычное дело. Но последний отзыв компании Audi связан с необычным явлением.

Фото: GM-АВТОВАЗ