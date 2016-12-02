Chevrolet Niva отзывают: обнаружили дефектные бензобаки

СП «GM—АВТОВАЗ» объявило об отзыве внедорожников Chevrolet Niva по причине дефекта топливных баков. Сервисная кампания организована в отношении 2736 автомобилей, которые были выпущены в ноябре 2016 года.
В письме, которое завод направил в адрес Росстандарта, говорится, что на партию автомобилей могли быть установлены баки с нарушением герметичности в точке контактной сварки внутренней перегородки в верхней половине емкости.
На всех отзываемых автомобилях топливные баки заменят на новые. Все работы для владельцев будут бесплатными. О необходимости посетить сервисный центр владельцев попадающих под отзыв автомобилей оповестят дилеры.
Chevrolet Niva представлена на российском рынке с 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль предлагается в шести комплектациях по цене от 588 000 до 732 500 руб.
- В начале июля УАЗ объявил о самом крупном отзыве автомобилей за свою историю: в сервисы будут направлены более 70 тыс. автомобилей.
- За рубежом отзывы автомобилей для устранения дефектов — обычное дело. Но последний отзыв компании Audi связан с необычным явлением.
Фото: GM-АВТОВАЗ