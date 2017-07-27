Ferrari первой в мире предложила 15-летнюю гарантию на автомобили

Это, разумеется, не аттракцион неслыханной щедрости от Скудерии, а дорогостоящая опция, но прецедент показателен — сегодня итальянцы уверены в надежности своих машин как никогда раньше.

«Итальянское — значит ненадежное», — давно устаревший стереотип, и если отдельные массовые модели концерна FCA еще иногда дают поводы для критики, то Ferrari теперь делают на совесть. Базовая заводская гарантия на автомобили с гарцующим жеребцом на капоте сегодня составляет четыре года и может быть продлена за доплату еще на год. В 2014 году Скудерия стала предлагать специальную сервисную программу New Power, которая продляет гарантию на основные узлы и агрегаты (силовой агрегат, подвеска, рулевое управление) до 12 лет, и вот на этой неделе Ferrari объявила о том, что теперь действие этой программы расширяется до 15 лет.

15-летняя гарантия работает при условии регулярного технического обслуживания и надлежащей эксплуатации автомобиля, она сохраняется и в случае смены владельца. ТО на Ferrari, мягко говоря, недешевое, так что фирма на деле мало чем рискует — даже если двигатель или коробка откажут и придется их менять, то внакладе производитель вряд ли останется, при этом репутация окажется незапятнанной — мол, за слова отвечаем.

В этом году двигатель Ferrari вновь взял главный приз на международном конкурсе International Engine of the Year.

Недавно стало известно о том, что Скудерия все-таки выпустит первый в своей истории кроссовер.

Фото: Ferrari