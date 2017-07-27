Гонки боком: Volkswagen стал звездой пародийных соревнований

Слышали когда-нибудь о гонках на выносливость 24 Hours of Lemons (не Le Mans, а именно Lemons — «лимоны»)? Это международные автоспортивные соревнования «для странных», в которых участвуют весьма диковинные «болиды».

Главная особенность «лимонных» гонок — в их нарочитой бюджетности: стоимость болидов не должна превышать 500 американских долларов, но Джефф Блох, создатель представленного в видеоролике болида, потратил на него явно больше, воспользовавшись лазейкой в регламенте, где говорится о том, что ограничение стоимости не касается переделок, необходимых для обеспечения безопасности.

В сущности, поставленный на бок Volkswagen Transporter (кумир американских хиппи) — это старенький Golf GTI, снабженный 1,8-литровым 120-сильным мотором и каркасом безопасности, которым в том числе является кузов микроавтобуса. Как видно из ролика, болид получился не самым быстрым и не самым устойчивым, да и обзорность с места пилота оставляет желать лучшего, но зрителям фургончик по имени Trippy Tippy Hippy Van (можно перевести как «Кайфовый, шаткий фургон для хиппи») очень нравится, они искренне за него болеют.

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Фото, видео: Barcroft Cars/YouTube