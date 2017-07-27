Рекорд Нивы из Тольятти побит «маршруткой»: зафиксирована скорость 233 км/ч

Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя автобуса на базе «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!

Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, которые технически неспособны разогнаться так быстро. Еще не утихло обсуждение Нивы спасателей из Тольятти, которые, если верить камере, разогнали машину до 206 км/ч, как штраф получил житель Ульяновска.

На постановлении зафиксирован автобус «Луидор-225000», сделанный на базе микроавтобуса «ГАЗель». Подпись под снимком сообщает, что данный автомобиль двигался по дороге в Ульяновске со скоростью 233 км/ч. (постановление опубликовал один из пользователей соцсетей.) При этом на фото отчетливо видно, что водитель даже не держится за руль, а сам автомобиль, судя по всему, вообще стоит на месте.

Правда, если по факту постановления в отношении пикапа Lada 4x4 спасателей из Тольятти, сейчас проходит проверка (видимо, в ГИБДД не уверены в том, что Ниву нельзя разогнать до 206 км/ч), то в Ульяновске пришедшему в Центр автоматизированной фиксации в области административных правонарушений (ЦАФАП) владельцу машины сказали «так не бывает» и отменили выписанный штраф.

Камеры фотофиксации порой дают сбои и «выписывают» штрафы не только за фантастическую скорость. Например, в прошлом году одна из камер зафиксировала выезд на обочину… тени автомобиля.



В Москве работает система «Пит-стоп», позволяющая переключать камеры фиксации в ручной режим и превращать их в радары. Информация с камеры передается ближайшему экипажу ДПС, который и ловит нарушителя.

Фото: ПКФ «Луидор», facebook