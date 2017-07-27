Джастин Бибер пикапом забодал папарацци

Инцидент произошел вечером 26 июля в Беверли-Хиллз на парковке у театра Saban, где проходила церковная служба. Популярный канадский певец на тюнингованном траке марки Ram не заметил помеху по правому борту и сбил человека.

Полноразмерные пикапы в Америке — это народные автомобили, на них домохозяйки ездят за покупками и возят детей в школу. Любят солидные траки и звезды шоу-бизнеса, в частности певец Джастин Бибер, кумир девочек-подростков всего мира. Вождение таких машин, однако, ввиду больших габаритов требует известной сноровки, особенно если речь идет о лифтованной модификации, как у Бибера, — за капотом вполне может спрятаться человек. В этом ДТП таким человеком оказался 57-летний темнокожий фотограф: выруливая с парковки сквозь толпу папарацци, Бибер ударил его правым передним углом, отчего журналист повалился на землю и застонал. Певец выбежал из машины, чтобы понять, что случилось, и попросил толпу разойтись — это спровоцировало небольшую перебранку, зафиксированную на видео.

Пострадавший получил незначительные травмы и был доставлен в больницу, полиция Беверли-Хиллз выясняет обстоятельства происшествия. Будет ли предъявлено Биберу какое-либо обвинение, пока непонятно, .

Любопытно, что на этой неделе Джастин Бибер прервал свое мировое турне из-за усталости. Возможно, от вождения автомобиля певцу тоже стоит немного отдохнуть.

Данное ЧП у Бибера далеко не первое: в 2014 году он напал на водителя лимузина и был арестован за гонки под кайфом.

Фото: Zuma/TASS

Видео: YouTube