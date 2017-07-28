Rolls-Royce Phantom VIII: консервативен снаружи, технологичен внутри

Нувориши со всего мира ждали дня премьеры восьмого поколения Rolls-Royce Phantom — короля в классе VIP-седанов. Машина сохранила свой предельно консервативный облик, но стала куда технологичнее, не растеряв при этом ни толики роскоши.

Rolls-Royce Phantom VIII

Восьмое поколение Rolls-Royce Phantom вряд ли можно назвать премьерой года, но презентацию этого автомобиля с нетерпением ждали и потенциальные покупатели, которые выстроились в очередь за седаном, и простая публика. Ведь Phantom всегда олицетворял собой автомобильную роскошь самого высокого класса.

Облик седана претерпел, мягко говоря, эволюционные перемены, которые будут сразу заметны лишь обладателем нынешнего, седьмого, Фантома. Радиаторная решетка стала выше и теперь не выдается вперед, а интегрирована в кузов. Фары (полностью светодиодные) более узкие, чем прежде. В Rolls-Royce говорят, что это самая продвинутая головная оптика в автомобильной отрасли, способная освещать дорогу на 600 метров вперед. В профиль Phantom сохранил стопроцентную узнаваемость, но его задняя корма стала более обтекаемой, а линии — более мягкими. Седан оснащается 22-дюймовыми легкосплавными колесами. Изменений немного, но Phantom избавился от некоторой одутловатости и стал элегантнее предшественника.

Rolls-Royce Phantom VIII

Конечно же, новый Rolls-Royce Phantom сохранил и свои знаменитые распашные двери-«самоубийцы». Они, как и прежде, оснащены электроприводом, но теперь активировать его можно не только из салона, но и снаружи. «Как только пассажир садится на заднее сиденье, его камердинер или шофер могут прикоснуться к сенсорной кнопке, и дверь плавно закроется», — говорится в сообщении компании.

Найти в салоне что-то сделанное не из натуральных материалов высочайшего класса практически невозможно. Естественно, каждая деталь интерьера изготавливается вручную. Но здесь не чувствуешь себя в автомобиле из прошлого века: несмотря на сдержанность, и салон в целом, и каждый его элемент выглядят современно и не только дорого, но и технологично. Кстати, о технологиях: перед глазами шофера Rolls-Royce Phantom теперь находится виртуальная приборная панель на базе широкоформатного экрана.

Rolls-Royce сохранил свой исполинский 6,75-литровый двигатель V12 с двумя турбинами, но его мощность была увеличена до 563 л.с., а максимальный крутящий момент вырос до впечатляющих 900 Нм. Седан, построенный на новой алюминиевой платформе, разгоняется до 100 км/ч за 5,3 секунды (5,4 секунды для удлиненной версии).

Роль приборной панели выполняет 12,3-дюймовый широкоформатный монитор

Впрочем, вряд ли владелец такого автомобиля будет участвовать в гонках, потому в Rolls-Royce постарались сделать любую поездку максимально комфортной. Передняя подвеска с двойными поперечными рычагами, задняя многорычажка и пневмобаллоны должны гасить любые колебания еще в зародыше. В салоне царит тишина — не зря же британцы используют 130 кг шумоизоляционного материала на каждый автомобиль…

В Rolls-Royce говорят, что фары нового Phantom способны освещать дорогу на 600 метров вперед

В Rolls-Royce традиционно не называют ни цену седана, ни точные сроки поставок первых автомобилей, заявляя лишь, что первые заказчики получат новый Phantom в 2018 году.

Rolls-Royce Phantom седьмого поколения был снят с производства в январе этого года: последним выпущенным экземпляром стала удлиненная модификация EWB цвета blue velvet с литой серебряной фигуркой «богини экстаза» на капоте и уникальным, оформленным в морской тематике интерьером.

В мае фирма Rolls-Royce представила в Италии на конкурсе элегантности Villa d'Este двухместное купе Sweptail. Автомобиль построен в единственном экземпляре для неназванного, но очень почетного клиента.

В марте на Женевском автосалоне дебютировал Rolls-Royce Ghost с алмазным покрытием кузова.

Фото, видео: Rolls-Royce