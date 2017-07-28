Дизельные Porsche Cayenne оказались вне закона

Власти Германии запретили органам регистрации ставить на учет новые Porsche Cayenne, оснащенные дизельные двигателями V6 и V8.

Минтранс Германии запретил регистрацию новых внедорожников Porsche Cayenne с дизельными двигателями V6 и V8. Связано это с использованием компанией Porsche обманного программного обеспечения, занижавшего вредные выбросы двигателей на сертификационных испытаниях. По данным ведомства, к сегодняшнему дню в Европе продано 22 тыс. Porsche Cayenne с такими двигателями.

Турбодизели Porsche поставляла Audi, которая недавно объявила о крупнейшем отзыве автомобилей в своей истории: на 850 тыс. машин с дизельными двигателями модернизируют программное обеспечение. В своем заявлении Audi сообщила, что проблема касается также моделей Porsche и Volkswagen.

Что интересно, в Porsche не отрицают претензии Минтранса Германии: представители компании заявили изданию Der Spiegel о том, что самостоятельно выявили обманное программное обеспечение на автомобилях. Однако что делать с новенькими дизельными Кайенами, которые теперь невозможно продать, в Porsche пока не знают.

В ходе расследования, которое проводил Минтранс Германии совместно с прокуратурой и федеральным ведомством по надзору за транспортными средствами, выяснилось, что на дизельных Porsche Cayenne было установлено специально программное обеспечение. Определяя по углу поворота колес и скорости их движения стендовые и сертификационные испытания, оно переводило двигатель в щадящий режим.

В Volkswagen, который может столкнуться с запретом регистрации дизельных версий Touareg, пока отказываются от комментариев, ограничиваясь заявлениями, что оказывают полное содействие федеральным структурам.

Ранее стало известно, что Audi , BMW , Daimler , Porsche и Volkswagen подозреваются в картельном сговоре с целью выработки единых решений по занижению вредных выбросов в атмосферу.

, , , и подозреваются в картельном сговоре с целью выработки единых решений по занижению вредных выбросов в атмосферу. В Daimler решили не дожидаться реакции властей и добровольно отозвать три миллиона автомобилей с дизельными двигателями.

Фото: Porsche