Государственные аудиторы выявили массу недостатков в работе Госавтоинспекции и вновь назвали неэффективной 50%-ную скидку на уплату штрафов.

Счетная палата опубликовала отчет о проверке деятельности ГИБДД и ФССП в 2015–2016 годах. В частности, аудиту подверглась эффективность собираемости штрафов. Как оказалось, не обошлось тут без недостатков.

Всего за два года ГИБДД зафиксировала 172,05 млн нарушений Правил дорожного движения. По результатам рассмотрения этих дел было выписано 162,48 млн постановлений на общую сумму 146,97 млрд руб. То есть в итоге на одно зарегистрированное транспортное средство в России приходится 3,2 штрафа, а на каждого трудоспособного россиянина — 2,1 штрафа.

Однако в Счетной палате постановили, что сотрудники ГИБДД выписывали сотни тысяч ошибочных постановлений о штрафах, впоследствии отмененных судами.

Кроме того, аудиторы предъявили претензии и к передаче информации из ГИБДД в другие ведомства. С момента вынесения постановления у водителя есть 70 дней на оплату штрафа. Причем по большинству правонарушений в 20-дневный срок предоставляется скидка в 50%. Но по административному регламенту ГИБДД данные об уплате штрафа поступают в единую электронную базу в течение десяти дней, так что срок оплаты штрафов неправомерно сокращается.

С нарушениями сроков передаются дела и приставам. В результате те начинают производство по принудительному взысканию штрафов с водителей, которые уже оплатили штраф.

Кроме того, аудиторы в очередной раз заявили о неэффективности применения скидки на оплату штрафа. В качестве аргумента они приводят статистику. Показатель количества добровольно уплативших штраф снизился с 75,6% в 2015 году до 70,8% в 2016 году.

В Счетной палате подсчитали, что из общего количества нарушений ПДД подавляющее большинство (61,9%) приходится на нарушение водителями скоростного режима. Причем 93,6% водителей превышают скорость на 20–40 км/ч, за что предусмотрено минимальное наказание в размере 500 руб. (250 руб. с скидкой).

В ГИБДД пока никак не прокомментировали результаты проверки Счетной палатой деятельности ведомства.

Ранее Счетная палата обнародовала результаты проверки финансовой отчетности Росавтодора за 2016 год. Проверка и здесь выявила многочисленные нарушения . В ряде регионов выделенные на строительство и ремонт дорог деньги не израсходованы или использованы ненадлежащим образом.



В мае Счетная палата уже рассматривала отчет о собираемости штрафов за нарушение ПДД и пришла к выводу, что 50%-ная скидка при оплате штрафов в двадцатидневный срок оказалась неэффективной .

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС