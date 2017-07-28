ГИБДД больше не будет выписывать штрафы с камер

Министерство внутренних дел переложит на региональные власти право выписывать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами в автоматическом режиме. Для этого разработают единые требования к таким комплексам.

МВД готовится передать функции обработки и оформления постановлений о нарушениях Правил дорожного движения региональным властям. В ведомстве считают, что для этого нужно разработать единые требования к комплексам фото- и видеофиксации и внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Уже подоспел и соотвествующий законопроект, который подготовило МВД. Статью 2.6.1 КоАП предлагается дополнить следующей фразой:

«Требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средствам фото- и киносъемки, видеозаписи, а также порядок обработки и хранения информации, получаемой с их помощью, определяются Правительством Российской Федерации».

До сих пор комплексы фиксации правонарушений в автоматическом режиме функционировали исходя из требований двух соответствующих ГОСТов. Но, как оказалось, в соответствии с ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» их применение вовсе не обязательно. Единые требования к камерам, считают в МВД, должно разработать правительство России, а их производители и региональные власти будут обязаны строго соблюдать их.

Также в силовом ведомстве говорят о том, что передача функций региональным властям потребует соответствующих мер по защите персональных данных граждан. Нужно исключить любую возможность использования получаемой информации с целями, не связанными с производством административных дел.

МВД объясняет необходимость реформы тем, что именно на балансе регионов находится большинство комплексов — местные власти несут расходы по их эксплуатации и развитию, а также тратят деньги на почтовые расходы для рассылки постановлений.

По данным МВД, в настоящее время в России работают 7,6 тыс. стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и около 4 тыс. передвижных.

Сегодня камеры все чаще допускают ошибки. Так, в Ульяновске камера «выписала штраф» микроавтобусу на базе ГАЗели за движение по городу со скоростью 233 км/ч.



ГИБДД Самарской области разбирается с постановлением о штрафе, выписанном водителю Центра гражданской защиты Тольятти. Lada 4x4, по данным камеры, двигалась со скоростью 206 км/ч!

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС