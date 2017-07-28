В Берлине нашли заброшенный автосервис с Москвичами

Разгребая берлинские трущобы, рабочие обнаружили заброшенную мастерскую с автомобилями, включая советские Москвичи.

Строители, занимающиеся в Берлине сносом старых зданий, обнаружили в северо-восточном районе Берлина Панков заброшенный автосервис, в котором находилось несколько советских машин. На первый взгляд, это было ничем не примечательное полуразрушенное здание, однако в его дворе обнаружилась старая автомастерская, в которой находилось несколько автомобилей, разукомплектованных и уже насквозь проржавевших.

В их числе несколько советских Москвичей, а также прародитель легендарного Трабанта — AWZ P70. Он выпускался в ГДР в 50-е годы прошлого столетия заводом Automobilwerk Zwickau. Всего таких машин изготовили 36 тыс. штук. Затем предприятие начало собирать Trabant.

Журналисты газеты Berliner Zeitung попытались выяснить историю этой автомастерской. Но ни местные жители, ни опрошенные автомобильные эксперты не смогли припомнить, кто был владельцем данной автомастерской. Вероятнее всего, предполагают журналисты, он бежал из ГДР в советские времена, потому в сервисе и были обнаружены автомобили, шины и запчасти.

Подсчитать, сколько сейчас в Германии находится машин советской эпохи, практически невозможно: этих марок больше не существует, и в базах регистрации они значатся как «другие» и «неизвестные». По данным историков, в Германии находится несколько сотен Москвичей и около 30 тыс. Трабантов.

Весной этого года во Франции был обнаружен заброшенный дилерский центр Lada , в котором находилось несколько автомобилей тольяттинского производства.



, в котором находилось несколько автомобилей тольяттинского производства. Бросают не только дешевые массовые автомобили. Так, на одном из полей в Чехии доживает свои дни суперкар Mercedes — Benz SLR McLaren .

— . А недавно стало известно, что финская таможня распродает через аукцион советские автомобили, брошенные нелегальными иммигрантами на финско-российской границе.

Фото: Berliner Zeitung