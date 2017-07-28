Виновник огненного ДТП на Волоколамке объявлен в федеральный розыск

Еще в понедельник многие СМИ со ссылкой на неофициальный источник в правоохранительных органах называли Смирнова виновником аварии, на несколько часов парализовавшей движение на Волоколамском шоссе. МВД, в свою очередь, только сегодня в официальном сообщении объявило о том, что подозреваемым является именно Смирнов Андрей Михайлович, сейчас он находится в федеральном розыске, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Напомним, что купе Mercedes-Benz S-класса, которым, как предполагается, агрессивно управлял Смирнов (играл в «шашечки), на большой скорости вылетело на полосу встречного движения, ударило легковой автомобиль Skoda и коммерческий фургон Fiat, после чего Fiat отбросило в сторону автобуса марки Mercedes-Benz. В результате аварии четыре человека получили травмы разной степени тяжести, а ее виновник таинственным образом исчез с места происшествия, при том что его автомобиль серьезно пострадал: двигатель вырвало из кузова, произошло возгорание.
По данным газеты «Московский комсомолец», Андрей Смирнов является сыном бывшего генерального директора МГТС Михаила Смирнова. До недавнего времени молодой человек проживал на Рублевке и регулярно выкладывал на своих страничках в социальных сетях фотографии дорогих машин, там же он сообщил, что трудится в иностранной инвестиционной компании. На Смирнова зарегистрированы четыре машины — три Мерседеса и Porsche Panamera, в этом году любитель дорогих иномарок 50 раз попадался на превышении скорости.
- Видео с места аварии можно посмотреть здесь.
- Другая скандально известная представительница «золотой молодежи», пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян, на этой неделе была задержана полицейскими за вождение автомобиля.
Фото: vk.com, 77.мвд.рф