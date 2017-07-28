Виновник огненного ДТП на Волоколамке объявлен в федеральный розыск

Полиция наконец-то официально назвала имя подозреваемого в аварии на Волоколамском шоссе в Москве, которая произошла утром 25 июля. Им является Смирнов Андрей Михайлович, 1984 года рождения.

Еще в понедельник многие СМИ со ссылкой на неофициальный источник в правоохранительных органах называли Смирнова виновником аварии, на несколько часов парализовавшей движение на Волоколамском шоссе. МВД, в свою очередь, только сегодня в официальном сообщении объявило о том, что подозреваемым является именно Смирнов Андрей Михайлович, сейчас он находится в федеральном розыске, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, что купе Mercedes-Benz S-класса, которым, как предполагается, агрессивно управлял Смирнов (играл в «шашечки), на большой скорости вылетело на полосу встречного движения, ударило легковой автомобиль Skoda и коммерческий фургон Fiat, после чего Fiat отбросило в сторону автобуса марки Mercedes-Benz. В результате аварии четыре человека получили травмы разной степени тяжести, а ее виновник таинственным образом исчез с места происшествия, при том что его автомобиль серьезно пострадал: двигатель вырвало из кузова, произошло возгорание.

Смирнов Андрей Михайлович

По данным газеты «Московский комсомолец», Андрей Смирнов является сыном бывшего генерального директора МГТС Михаила Смирнова. До недавнего времени молодой человек проживал на Рублевке и регулярно выкладывал на своих страничках в социальных сетях фотографии дорогих машин, там же он сообщил, что трудится в иностранной инвестиционной компании. На Смирнова зарегистрированы четыре машины — три Мерседеса и Porsche Panamera, в этом году любитель дорогих иномарок 50 раз попадался на превышении скорости.

Видео с места аварии можно посмотреть здесь.

Другая скандально известная представительница «золотой молодежи», пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян, на этой неделе была задержана полицейскими за вождение автомобиля.

Фото: vk.com, 77.мвд.рф