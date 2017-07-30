Чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Новая версия

По всей видимости, любители охоты, рыбалки и отдыха на свежем воздухе в Якутии забыли несколько прописных истин, среди которых «не зная броду, не суйся в воду» и «чем круче внедорожник, тем дальше придется идти за трактором».
Покатушки по берегу водоема предсказуемо привели к тому, что машина застряла. Но ведь есть еще один автомобиль! Когда застрял и он, было принято решение призвать на помощь технику посерьезнее. В итоге… Что получилось в итоге, рассказывает за кадром автор видео.
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Фото, видео: YouTube