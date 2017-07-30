Чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Новая версия

В комичную ситуацию попали охотники в Якутии, решившие прокатиться на внедорожнике по берегу реки. На их спасение сначала пришел другой автомобиль, потом грузовик, потом трактор…

По всей видимости, любители охоты, рыбалки и отдыха на свежем воздухе в Якутии забыли несколько прописных истин, среди которых «не зная броду, не суйся в воду» и «чем круче внедорожник, тем дальше придется идти за трактором».

Покатушки по берегу водоема предсказуемо привели к тому, что машина застряла. Но ведь есть еще один автомобиль! Когда застрял и он, было принято решение призвать на помощь технику посерьезнее. В итоге… Что получилось в итоге, рассказывает за кадром автор видео.

  • С другими подобными случаями можно познакомиться в нашей рубрике «Курьезы»

Фото, видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (9)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Нужен на воздушных подушках эвакуатор!

Ответить#
0

а чего самое интересное, как вытаскивали, не показали то? Или помощь сама застряла?

Ответить#
0
Senor

Подъехала ржавая, скрипучая и вонючая, старая советская «Нива» и выгребла сразу всех карасей одним бреднем.
А дальше было вот, что:
ссылкассылка

Ответить#
-1

Так и запишем, «внедорожник» Toyota Hilux Surf — козёл-провокатор.
Надо запомнить.

Ответить#
-2
робот

в джиперской среде нет провокаторов,а вот тот кто отказал в помощи тот действительно козлина.Как всё закончилось ?

Ответить#
+1
Безымянный

В джиперской среде есть отступники.
Они особняком держатся от всяких «внедорожников„-самозванцев.

Если вы решили, что ваша Toyota Hilux болотоход и загнали её в трясину, то кто является козлом-провокатором?
Вас вертолётом выдернут, а трактор с „Уралом“ до зимы куковать будут.

Ответить#
0
Безымянный

Какое отношение к больным на голову любителям [у нас не ругаются] имеют фронтальный погрузчик и две бочки?

По факту имеем: двух чудаков на букву м, и трёх болванов.

Ответить#
0
Безымянный

«Она утонула.»

Ответить#
0
робот

Предположу что гусеничное должно помочь . Конечно согласен,суваться в трясину дело нехорошее.....

Ответить#
0