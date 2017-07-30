Чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Новая версия

Видеоподборка: мастера парковки уровня Бог

Парковка в ограниченном пространстве нередко вызывает сложности даже у опытных водителей. Однако хватает и тех, кто попадает в неловкие ситуации там, где это не предвещало проблем. Как показывает наша видеоподборка, «мастеров-парковки» полно и в нашей стране, и за ее пределами. Но самое грустное, что многие из таких «героев» вовсе не осознают своей вины.