Житель Казани проколол колеса машины ДПС и выложил видео в соцсети

Один из жителей Казани так не любит сотрудников ГИБДД, что не удержался от соблазна проколоть колеса служебного автомобиля ДПС, снять об этом видео и выложить ролик в соцсети.

Вероятнее всего, он попросту дошел до точки кипения. Нелюбовь к сотрудникам ДПС, которые, возможно, не раз наказывали его за нарушение правил дорожного движения, переросла в поступок, не поддающийся объяснению.

На видео, которое правонарушитель выложил в соцсети, он подходит к автомобилю ДПС, припаркованному на одной из улиц города, и прокалывает ему два колеса. Все свои действия он тщательно снимает на камеру мобильного телефона.

«20 июля 2017 года неизвестный из хулиганских побуждений, используя режуще-колющий предмет, повредил колеса патрульного автомобиля ДПС марки „Фиат“, который был припаркован на парковке одного из домов по ул. Хади Такташ. Сотрудники ГИБДД в это время осуществляли регулировочно-распорядительные действия», — говорится в сообщении республиканского МВД.

Сотрудникам полиции понадобилось меньше недели, чтобы установить личность хулигана и задержать. Нарушителем оказался ранее судимый житель Казани 1986 года рождения. Он объяснил свой поступок надеждой на то, что его действия останутся безнаказанными.

В настоящее время против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Одним из самых «ярких» нарушений всех мыслимых законов стало «ралли» по зданию аэропорта, которое устроил житель Казани в прошлом году.



По статистике в Казани живут одни из самых рисковых водителей в России.

Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Видео: YouTube