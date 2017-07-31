Житель Казани проколол колеса машины ДПС и выложил видео в соцсети

Один из жителей Казани так не любит сотрудников ГИБДД, что не удержался от соблазна проколоть колеса служебного автомобиля ДПС, снять об этом видео и выложить ролик в соцсети.

Вероятнее всего, он попросту дошел до точки кипения. Нелюбовь к сотрудникам ДПС, которые, возможно, не раз наказывали его за нарушение правил дорожного движения, переросла в поступок, не поддающийся объяснению.

На видео, которое правонарушитель выложил в соцсети, он подходит к автомобилю ДПС, припаркованному на одной из улиц города, и прокалывает ему два колеса. Все свои действия он тщательно снимает на камеру мобильного телефона.

«20 июля 2017 года неизвестный из хулиганских побуждений, используя режуще-колющий предмет, повредил колеса патрульного автомобиля ДПС марки „Фиат“, который был припаркован на парковке одного из домов по ул. Хади Такташ. Сотрудники ГИБДД в это время осуществляли регулировочно-распорядительные действия», — говорится в сообщении республиканского МВД.

Сотрудникам полиции понадобилось меньше недели, чтобы установить личность хулигана и задержать. Нарушителем оказался ранее судимый житель Казани 1986 года рождения. Он объяснил свой поступок надеждой на то, что его действия останутся безнаказанными.

В настоящее время против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

  • Одним из самых «ярких» нарушений всех мыслимых законов стало «ралли» по зданию аэропорта, которое устроил житель Казани в прошлом году.
  • По статистике в Казани живут одни из самых рисковых водителей в России.

Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Видео: YouTube

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Комментарии (2)

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В сети есть ролики, как полицаи режут колеса юридически подкованным гражданам. Так же, десятки поврежденных автомобилей (поджоги, запенивание дверей, залитием кислотой и краской и т.д.) Гражданам с активной гражданской позицией, которые выступают против коррупции и нарушениями УК РФ. Про них в зомбиящиках ни слова.

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Даже и не знаю, кто тут больший умник — чувак-колесорез-камвхора или менты, которые его аж неделю искали...

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