Житель Казани проколол колеса машины ДПС и выложил видео в соцсети

Вероятнее всего, он попросту дошел до точки кипения. Нелюбовь к сотрудникам ДПС, которые, возможно, не раз наказывали его за нарушение правил дорожного движения, переросла в поступок, не поддающийся объяснению.
На видео, которое правонарушитель выложил в соцсети, он подходит к автомобилю ДПС, припаркованному на одной из улиц города, и прокалывает ему два колеса. Все свои действия он тщательно снимает на камеру мобильного телефона.
«20 июля 2017 года неизвестный из хулиганских побуждений, используя режуще-колющий предмет, повредил колеса патрульного автомобиля ДПС марки „Фиат“, который был припаркован на парковке одного из домов по ул. Хади Такташ. Сотрудники ГИБДД в это время осуществляли регулировочно-распорядительные действия», — говорится в сообщении республиканского МВД.
Сотрудникам полиции понадобилось меньше недели, чтобы установить личность хулигана и задержать. Нарушителем оказался ранее судимый житель Казани 1986 года рождения. Он объяснил свой поступок надеждой на то, что его действия останутся безнаказанными.
В настоящее время против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до двух лет лишения свободы.
- Одним из самых «ярких» нарушений всех мыслимых законов стало «ралли» по зданию аэропорта, которое устроил житель Казани в прошлом году.
- По статистике в Казани живут одни из самых рисковых водителей в России.
Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Видео: YouTube