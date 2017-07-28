Улицу Сретенка в Москве закроют для автомобилей в ближайшие выходные

Одна из центральных улиц столицы в этом году включена в программу благоустройства «Моя улица». С 00:00 субботы (29 июля) до 05:00 понедельника (31 июля) Сретенку перекроют для укладки асфальта. Также в это время будет закрыто движение по прилегающим переулкам.

Реконструкция Сретенки ведется с начала лета и подходит к концу: на улице уже проложили подземную кабельную канализацию, расширили тротуары и замостили их плиткой, установили новые фонари. В ближайшие выходные улицу полностью (от площади Сретенские Ворота до Малой Сухаревской площади) перекроют, чтобы уложить асфальт единым бесшовным слоем. В работах будут задействованы более 120 человек и 90 единиц техники.

Движение будет закрыто и на 16 прилегающих к Сретенке переулков (в них также частично уложат новый асфальт), цитируем список с официального сайта московской мэрии:

Печатников переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;

Колокольников переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;

Большой Сергиевский переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;

Пушкарев переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;

Большой Головин переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;

Последний переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;

Большой Сухаревский переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;

Рыбников переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;

Ащеулов переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;

Луков переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;

Просвирин переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;

Малый Головин переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;

Селиверстов переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;

Даев переулок, на участке от Сретенки до Ананьевского переулка;

Сретенский тупик, на участке от Сретенки до Ананьевского переулка;

Панкратьевский переулок.

Всего в этом году в программу «Моя улица» вошло более 80 объектов, в том числе Садовое кольцо.