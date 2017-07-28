Улицу Сретенка в Москве закроют для автомобилей в ближайшие выходные

Одна из центральных улиц столицы в этом году включена в программу благоустройства «Моя улица». С 00:00 субботы (29 июля) до 05:00 понедельника (31 июля) Сретенку перекроют для укладки асфальта. Также в это время будет закрыто движение по прилегающим переулкам.

Реконструкция Сретенки ведется с начала лета и подходит к концу: на улице уже проложили подземную кабельную канализацию, расширили тротуары и замостили их плиткой, установили новые фонари. В ближайшие выходные улицу полностью (от площади Сретенские Ворота до Малой Сухаревской площади) перекроют, чтобы уложить асфальт единым бесшовным слоем. В работах будут задействованы более 120 человек и 90 единиц техники.

Движение будет закрыто и на 16 прилегающих к Сретенке переулков (в них также частично уложат новый асфальт), цитируем список с официального сайта московской мэрии:

  • Печатников переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
  • Колокольников переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
  • Большой Сергиевский переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
  • Пушкарев переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
  • Большой Головин переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
  • Последний переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
  • Большой Сухаревский переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
  • Рыбников переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
  • Ащеулов переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
  • Луков переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
  • Просвирин переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
  • Малый Головин переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
  • Селиверстов переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
  • Даев переулок, на участке от Сретенки до Ананьевского переулка;
  • Сретенский тупик, на участке от Сретенки до Ананьевского переулка;
  • Панкратьевский переулок.

Всего в этом году в программу «Моя улица» вошло более 80 объектов, в том числе Садовое кольцо.

  • С 5 по 7 августа для укладки асфальта в Москве перекроют Тверскую (от Пушкинской площади до Триумфальной), 1-ю Тверскую-Ямскую улицу и площадь Тверская Застава.

Фото: «За рулем»
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Комментарии (1)

Всем читателям журнала очень,очень интересно ,что же там ещё будут асфальтировать в Москве.Где будут прокладывать трубы,сносить ларьки,...
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