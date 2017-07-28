Улицу Сретенка в Москве закроют для автомобилей в ближайшие выходные

Реконструкция Сретенки ведется с начала лета и подходит к концу: на улице уже проложили подземную кабельную канализацию, расширили тротуары и замостили их плиткой, установили новые фонари. В ближайшие выходные улицу полностью (от площади Сретенские Ворота до Малой Сухаревской площади) перекроют, чтобы уложить асфальт единым бесшовным слоем. В работах будут задействованы более 120 человек и 90 единиц техники.
Движение будет закрыто и на 16 прилегающих к Сретенке переулков (в них также частично уложат новый асфальт), цитируем список с официального сайта московской мэрии:
- Печатников переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
- Колокольников переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
- Большой Сергиевский переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
- Пушкарев переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
- Большой Головин переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
- Последний переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
- Большой Сухаревский переулок, на участке от Сретенки до Трубного переулка;
- Рыбников переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
- Ащеулов переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
- Луков переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
- Просвирин переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
- Малый Головин переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
- Селиверстов переулок, на участке от Сретенки до Костянского переулка;
- Даев переулок, на участке от Сретенки до Ананьевского переулка;
- Сретенский тупик, на участке от Сретенки до Ананьевского переулка;
- Панкратьевский переулок.
Всего в этом году в программу «Моя улица» вошло более 80 объектов, в том числе Садовое кольцо.
- С 5 по 7 августа для укладки асфальта в Москве перекроют Тверскую (от Пушкинской площади до Триумфальной), 1-ю Тверскую-Ямскую улицу и площадь Тверская Застава.