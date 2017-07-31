Оформить аварию можно будет с помощью мобильника

ГИБДД разрабатывает приложение для смартфонов, с помощью которого можно будет оформить аварию, сделать фотографии и тут же отправить все данные в страховую компанию. Об этом заявил новый руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников. В первую очередь такое приложение позволит оформлять аварии по европротоколу, то есть без участия сотрудников полиции.
«Сегодня разрабатываются программные продукты, которые позволят при помощи смартфона и программ зафиксировать происшествие, отправить в страховую компанию и получить все выплаты», — заявил Михаил Черников в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) высказали свое недовольство по поводу новых поправок в Закон об ОСАГО, которые позволяют фиксировать все обстоятельства аварии не только с помощью так называемых «черных ящиков», гарантирующих некорректируемую регистрацию и передачу страховщику информации о ДТП, но и с помощью смартфонов со специальным приложением, с помощью которого производится фотосъемка автомобилей и их повреждений на месте ДТП.
«Применение только одного из этих способов не позволит достоверно установить все обстоятельства страхового случая, все повреждения транспортных средств и зафиксировать иную информацию, необходимую страховщику для рассмотрения страхового случая. Например, если участники ДТП зафиксируют обстоятельства ДТП только с помощью фотосъемки ТС после ДТП, то не исключается риск мошенничества, риск искажения информации о месте совершения ДТП и т.д. Поэтому предлагаем установить, что для выполнения требований по „безлимитному европротоколу“ обстоятельства ДТП должны фиксироваться обоими способами», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.
Однако из-за того, что «черные ящики» большинство автовладельцев не захотят устанавливать в автомобили добровольно (их цена варьируется от 7 до 35 тыс. руб.), в правительстве отказались прислушаться к мнению страхового лобби.
При этом Михаил Черников пообещал страховщикам совместно разработать алгоритм, который позволит исключить мошенничество при оформлении аварий по европротоколу.
- Центробанк решил упростить процедуру прямого возмещения по ОСАГО (когда пострадавшая сторона обращается за выплатой в свою страховую компанию). Согласно новым поправкам, под эту процедуру попадут аварии с любым количеством участников.
- В следующем году стоимость полиса ОСАГО серьезно вырастет, а затем у «автогражданки» вообще будут свободные тарифы.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС