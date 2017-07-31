Оформить аварию можно будет с помощью мобильника

ГИБДД создаст мобильное приложение для оформления аварий. Оно поможет заполнить все необходимые документы и тут же отправить их в страховую компанию.

ГИБДД разрабатывает приложение для смартфонов, с помощью которого можно будет оформить аварию, сделать фотографии и тут же отправить все данные в страховую компанию. Об этом заявил новый руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников. В первую очередь такое приложение позволит оформлять аварии по европротоколу, то есть без участия сотрудников полиции.

«Сегодня разрабатываются программные продукты, которые позволят при помощи смартфона и программ зафиксировать происшествие, отправить в страховую компанию и получить все выплаты», — заявил Михаил Черников в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) высказали свое недовольство по поводу новых поправок в Закон об ОСАГО, которые позволяют фиксировать все обстоятельства аварии не только с помощью так называемых «черных ящиков», гарантирующих некорректируемую регистрацию и передачу страховщику информации о ДТП, но и с помощью смартфонов со специальным приложением, с помощью которого производится фотосъемка автомобилей и их повреждений на месте ДТП.

«Применение только одного из этих способов не позволит достоверно установить все обстоятельства страхового случая, все повреждения транспортных средств и зафиксировать иную информацию, необходимую страховщику для рассмотрения страхового случая. Например, если участники ДТП зафиксируют обстоятельства ДТП только с помощью фотосъемки ТС после ДТП, то не исключается риск мошенничества, риск искажения информации о месте совершения ДТП и т.д. Поэтому предлагаем установить, что для выполнения требований по „безлимитному европротоколу“ обстоятельства ДТП должны фиксироваться обоими способами», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Однако из-за того, что «черные ящики» большинство автовладельцев не захотят устанавливать в автомобили добровольно (их цена варьируется от 7 до 35 тыс. руб.), в правительстве отказались прислушаться к мнению страхового лобби.

При этом Михаил Черников пообещал страховщикам совместно разработать алгоритм, который позволит исключить мошенничество при оформлении аварий по европротоколу.

Центробанк решил упростить процедуру прямого возмещения по ОСАГО (когда пострадавшая сторона обращается за выплатой в свою страховую компанию). Согласно новым поправкам, под эту процедуру попадут аварии с любым количеством участников.





В следующем году стоимость полиса ОСАГО серьезно вырастет, а затем у «автогражданки» вообще будут свободные тарифы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС