Оформить аварию можно будет с помощью мобильника

ГИБДД создаст мобильное приложение для оформления аварий. Оно поможет заполнить все необходимые документы и тут же отправить их в страховую компанию.

ГИБДД разрабатывает приложение для смартфонов, с помощью которого можно будет оформить аварию, сделать фотографии и тут же отправить все данные в страховую компанию. Об этом заявил новый руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников. В первую очередь такое приложение позволит оформлять аварии по европротоколу, то есть без участия сотрудников полиции.

«Сегодня разрабатываются программные продукты, которые позволят при помощи смартфона и программ зафиксировать происшествие, отправить в страховую компанию и получить все выплаты», — заявил Михаил Черников в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) высказали свое недовольство по поводу новых поправок в Закон об ОСАГО, которые позволяют фиксировать все обстоятельства аварии не только с помощью так называемых «черных ящиков», гарантирующих некорректируемую регистрацию и передачу страховщику информации о ДТП, но и с помощью смартфонов со специальным приложением, с помощью которого производится фотосъемка автомобилей и их повреждений на месте ДТП.

«Применение только одного из этих способов не позволит достоверно установить все обстоятельства страхового случая, все повреждения транспортных средств и зафиксировать иную информацию, необходимую страховщику для рассмотрения страхового случая. Например, если участники ДТП зафиксируют обстоятельства ДТП только с помощью фотосъемки ТС после ДТП, то не исключается риск мошенничества, риск искажения информации о месте совершения ДТП и т.д. Поэтому предлагаем установить, что для выполнения требований по „безлимитному европротоколу“ обстоятельства ДТП должны фиксироваться обоими способами», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Однако из-за того, что «черные ящики» большинство автовладельцев не захотят устанавливать в автомобили добровольно (их цена варьируется от 7 до 35 тыс. руб.), в правительстве отказались прислушаться к мнению страхового лобби.

При этом Михаил Черников пообещал страховщикам совместно разработать алгоритм, который позволит исключить мошенничество при оформлении аварий по европротоколу.

  • Центробанк решил упростить процедуру прямого возмещения по ОСАГО (когда пострадавшая сторона обращается за выплатой в свою страховую компанию). Согласно новым поправкам, под эту процедуру попадут аварии с любым количеством участников.

  • В следующем году стоимость полиса ОСАГО серьезно вырастет, а затем у «автогражданки» вообще будут свободные тарифы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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Комментарии (4)

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А может хватит уже над людьми издеваться?!Уже не знают как матку у автомобилистов наизнанку вывернуть!Если ума не хватает сделать нормальный закон,то и ничего лезть со своим пятаком в такие дела!Отменить ОСАГО совсем и сделать ДСАГО.А вообще едросов и всё правительство давно пора в отставку отправить!Ещё ни одного закона нормального не приняли,чтобы не ограбить население!

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0
Безымянный

"...а вдруг его жена заставляла воровать?!...и он ради нас всех развелся?..."

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0

"...Оформить аварию можно будет с помощью мобильника..." — а развестись через смарт по безлимитищу, ни как?

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+2

Я так понимаю, ремонтировать тачку потом придется тоже с помощью мобильника. Продал мобильник — починил тачку, не хватило денег — почку продал:)
Страховые даже натуральные доки из ГИБДД оспорить пытаются, чего уж про виртуальные говорить?

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+4