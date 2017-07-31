Tesla сообщила цена на Model 3. Но купить ее не дает

С традиционной для себя задержкой, правда, на этот раз не на год, Tesla объявила цены и опции на свою самую доступную модель — седан Model 3. Вот только купить его по-прежнему пока нельзя.

Tesla Model 3

Глава компании Tesla Илон Маск с помпой представил новый седан Model 3, который позиционирует в качестве самого доступного электромобиля в США. Как и предупреждал Маск, Model 3 будет максимально дистанцирована от флагманского Model S и не получит большинства фишек.

Собственно, комплектация у Tesla Model 3 одна, и стоит она, как и анонсировалось, — 35 тыс. долл. Машина оснащена электромотором и блоком батарей, позволяющим ей проехать на одной зарядке до 354 км (200 миль). Разгон до 96 км/ч (60 миль/ч) занимает 5,6 секунды.

Tesla Model 3

Комплектация отнюдь не бедная: здесь есть восемь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, USB-порты для подзарядки и подключения гаджетов, мультимедийная система с Bluetooth, задняя камера, электростеклоподъемники с автоматическим режимом, полностью светодиодная оптика, интегрированные в задние сиденья бустеры, система контроля давления в шинах, сигнализация.

Салон Tesla Model 3 предельно минималистичен. Здесь даже нет приборной панели — ее функционал выполняет большой центральный монитор.

Если покупателю не нравится тряпичный салон, то он сможет заказать Upgrade Package за 5000 долларов. В него входят кожаный салон, передние сиденья с электрорегулировками по 12 направлениям, обогрев всех сидений, автоматически складываемые зеркала с обогревом, премиальная аудиосистема с сабвуфером, светодиодные противотуманки и центральный подлокотник-бокс с нишами под два смартфона.

Чтобы увеличить запас хода, Model 3 придется выложить 9000 долл. за пакет Long Range. Тогда машина сможет проезжать до 500 км, а разгон до 96 км/ч займет у нее 5,1 секунды.

За кожаный салон и другие «премиальные» опции придется доплатить.

«Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный», — говорил когда-то Генри Форд о Model T, первом массовом автомобиле. Илон Маск, похоже, хорошо усвоил урок патриарха автопрома. За базовую цену машина будет черного цвета, а за любой другой придется доплатить 1000 долларов.

Несмотря на то, что Tesla Model 3 изначально оснащена всеми системами для автономного вождения, за активацию систему удержания в полосе и самостоятельной смены при включенном поворотнике, а также самопарковщик придется доплатить 5000 долл. Если же вы хотите получить полноценную систему автономного вождения, то к этой сумме придется добавить еще 3000 долларов. Система будет активирована при обновлении программного обеспечения, причем когда, неизвестно. Хотите сделать это самостоятельно? Электромобили Tesla постоянно обмениваются данными с центральным компьютером, и ваш автомобиль могут попросту… забанить, то есть превратить его в недвижимость.

Tesla Model 3

Илон Маск говорит, что компания собрала уже более 500 тыс. предзаказов на Model 3 (каждый желающий должен был внести депозит в размере 1000 долл.).

Серийное производство Model 3 стартовало на прошлой неделе. Но первые счастливчики получат свои автомобили в лучшем случае в конце года, когда Tesla начнет собирать по 5000 автомобилей в месяц. Первые же автомобили разойдутся по сотрудникам компании и будут переданы поставщикам. В Tesla явно решили использовать собственный персонал в качестве бесплатных тестеров выпущенной продукции, так как машину все же готовили к производству в спешке.

Tesla Model 3

Илон Маск пообещал, что в будущем Model 3 получит и более мощную версию с впечатляющими характеристиками. Но когда это произойдет — неизвестно. «Дайте нам разобраться с производством этой версии, это ад», — написал он в своем твиттере.

Tesla все еще является убыточной компанией. Но это не помешало совету директоров компании выплатить Илону Маску компенсацию в виде пакета акций на 1,4 млрд долларов.



все еще является убыточной компанией. Но это не помешало совету директоров компании выплатить Илону Маску компенсацию в виде пакета акций на 1,4 млрд долларов. Крупнейшие автопроизводители начали считать Tesla серьезным конкурентом. Так, Daimler AG построит в Германии завод по производству литий-ионных батарей для электромобилей.

Фото: Tesla Inc.