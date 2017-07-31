BMW готовит загадочную премьеру. Что это: родстер BMW 8-й серии или новая Z4?

Компания BMW анонсировала премьеру новой спортивной модели. Но все подробности пообещала раскрыть лишь 17 августа.

На страницах BMW в соцсетях появилось изображение загадочной открытой спортивной модели, которое было сопровождено подписью: «С 17 августа дорога никогда не будет прежней».

В BMW отказались сообщать какие-либо подробности, предложив дождаться указанной даты, поэтому нам остается лишь строить предположения. На тизере изображен родстер с типом кузова тарга (складной или снимающейся центральной частью крыши). Логичнее всего было бы предположить, что речь идет либо о концепте открытой версии купе BMW 8-й серии, либо о предсерийном экземпляре родстера BMW i8. Однако пропорции кузова и стилистика слишком далеки от купе 8-й серии и i8.

Рассекретить новинку обещают накануне конкурса элегантности в американском Пеббл-Бич. BMW традиционно поддерживает это мероприятие, как и европейский конкурс элегантности на Вилле Д’Эсте. Баварцы любят показывать здесь концепты — этакое перепрочтение классических моделей в современном облике. Так что премьера БМВ может оказаться концептом, например, родстером 507 Hommage, ведь классический родстер BMW 507, принадлежавший Элвису Пресли, компания отреставрировала в прошлом году.

Наконец, речь может идти о предсерийном варианте родстера BMW Z4 нового поколения. Официально машину должны представить на одном из автосалонов в конце этого или начале следующего года, а ее продажи стартуют в середине 2018-го. В пользу этого варианта говорит силуэт неназванной машины, хотя ранее в компании говорили, что «зетка» получит классический мягкий складной верх.

Прототип купе BMW 8-й серии был показан на конкурсе элегантности на Вилле Д’Эсте в этом году. Компания сейчас активно тестирует прототипы купе, включая его заряженную версию M8.

Новое поколение BMW Z4 разрабатывается совместно с Toyota, которая на его базе построит возрожденное купе Supra.

Фото: BMW