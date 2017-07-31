Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста

Фасадная часть арки снабжена специальными обтекателями, чтобы противостоять сильному морскому ветру. Свод замкнут на высоте 80 м над уровнем моря.

Главная дорожная стройка страны — мост в Крым — идет по плану, строители отчитались о завершении очередного важного этапа — сборке автодорожного арочного пролета. Масштаб выполненных работ осветил на официальном сайте Крымского моста руководитель обособленного подразделения, замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев:

«Автодорожная арка — это почти 200 крупных элементов: блоки ортотропных плит, арочных сводов и так далее. Чтобы собрать их воедино, мы выполнили около 4,5 км стыковых швов первой категории, закрутили 175 тысяч штук (или почти 110 тонн) высокопрочных болтов. В ближайшее время планируем завершить оставшиеся работы: установить гибкие подвески, смонтировать эксплуатационные системы, покрыть антикоррозийной краской. Вес пролета в итоге составит почти 5 тысяч тонн».

Нижнюю часть конструкции (затяжку) с арочным сводом связывают гибкие подвески — стальные канаты толщиной 6 см, каждый канат рассчитан на силу натяжения минимум 3660 килоньютонов (или более 370 тонн). Всего таких подвесок 44 (по 22 на каждой стороне арки), они устанавливаются вдоль оси пролета с шагом 9,6 м, длина подвесок составляет от 5 до 44 м.

Сообщается также, что расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета — 40 м/с. Чтобы минимизировать негативные воздействия набегающих потоков, фасадную часть сооружения разработчики снабдили специальными обтекателями. Любопытно, что у железнодорожной арки, которую строители тоже уже собрали, таких обтекателей нет, так как ее конструкция жестче за счет сквозной главной фермы.

Арочные пролеты — самые крупные элементы Крымского моста: длина каждого — 227 м, высота свода в высшей точке — 45 м от нижней части конструкции, или 80 м от уровня воды.

В ближайшее время обе арки — сначала железнодорожная, затем автодорожная — будут перевезены в Керченский пролив и смонтированы на фарватерные опоры.

Напомним, что Крымский мост планируется открыть для движения автомобилей в конце 2018 года, поезда по новой переправе поедут в Крым в 2019 году.

В июле строители начали укладывать на Крымском мосту асфальт, тогда же сооружение успешно прошло испытания на безопасность со стороны российских спецслужб.

В мае в Крыму был дан старт строительству трассы «Таврида», которая свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь с мостом через Керченский пролив и материковой частью России.

Фото: most.life