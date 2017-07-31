Глава ГИБДД назвал своих подчиненных главными коррупционерами в стране

Новый глава Госавтоинспекции Михаил Черников признал, что сотрудники его ведомства «одни из передовых» по числу возбужденных против них уголовных дел о коррупции.

Новый глава ГИБДД Михаил Черников признал, что его ведомство лидирует по числу возбужденных против сотрудников дел о коррупции. Правда, судя по некоторым его высказываниям, побороть это явление в обозримом будущем не удастся.

«Большое количество дел возбуждается в отношении сотрудников Госавтоинспекции. Она, наверное, одна из „передовых“ служб по этому показателю. Для борьбы с этим нами будет рассматриваться комплекс мер, направленных на профилактику коррупционно зависимого поведения», — заявил Михаил Черников в интервью телеканалу «Россия-24».

В отличие от своих предшественников, Черников не стал обещать победить коррупцию за короткий период. По его словам, коррупционная составляющая в работе сотрудников ГИБДД должна «рассматриваться в моральном аспекте». При этом он не уточнил, что делать с сотрудниками, нормы морали которых позволяют им обирать водителей. Ранее Михаил Черников заявлял, что у него есть ряд методов убеждения, вплоть до исключения из рядов сотрудников МВД.

На свой пост Михаил Черников был назначен 17 июня этого года. Практически сразу он обозначил 12 шагов, которые собирается реализовать на своем посту.

Счетная палата выявила массу недостатков в работе ГИБДД и нашла сотни тысяч неправомерно выписанных штрафных постановлений.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС