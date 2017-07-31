Глава ГИБДД назвал своих подчиненных главными коррупционерами в стране

Новый глава ГИБДД Михаил Черников признал, что его ведомство лидирует по числу возбужденных против сотрудников дел о коррупции. Правда, судя по некоторым его высказываниям, побороть это явление в обозримом будущем не удастся.
«Большое количество дел возбуждается в отношении сотрудников Госавтоинспекции. Она, наверное, одна из „передовых“ служб по этому показателю. Для борьбы с этим нами будет рассматриваться комплекс мер, направленных на профилактику коррупционно зависимого поведения», — заявил Михаил Черников в интервью телеканалу «Россия-24».
В отличие от своих предшественников, Черников не стал обещать победить коррупцию за короткий период. По его словам, коррупционная составляющая в работе сотрудников ГИБДД должна «рассматриваться в моральном аспекте». При этом он не уточнил, что делать с сотрудниками, нормы морали которых позволяют им обирать водителей. Ранее Михаил Черников заявлял, что у него есть ряд методов убеждения, вплоть до исключения из рядов сотрудников МВД.
- На свой пост Михаил Черников был назначен 17 июня этого года. Практически сразу он обозначил 12 шагов, которые собирается реализовать на своем посту.
- Счетная палата выявила массу недостатков в работе ГИБДД и нашла сотни тысяч неправомерно выписанных штрафных постановлений.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС