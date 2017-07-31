Глава ГИБДД назвал своих подчиненных главными коррупционерами в стране

Новый глава Госавтоинспекции Михаил Черников признал, что сотрудники его ведомства «одни из передовых» по числу возбужденных против них уголовных дел о коррупции.

Новый глава ГИБДД Михаил Черников признал, что его ведомство лидирует по числу возбужденных против сотрудников дел о коррупции. Правда, судя по некоторым его высказываниям, побороть это явление в обозримом будущем не удастся.

«Большое количество дел возбуждается в отношении сотрудников Госавтоинспекции. Она, наверное, одна из „передовых“ служб по этому показателю. Для борьбы с этим нами будет рассматриваться комплекс мер, направленных на профилактику коррупционно зависимого поведения», — заявил Михаил Черников в интервью телеканалу «Россия-24».

В отличие от своих предшественников, Черников не стал обещать победить коррупцию за короткий период. По его словам, коррупционная составляющая в работе сотрудников ГИБДД должна «рассматриваться в моральном аспекте». При этом он не уточнил, что делать с сотрудниками, нормы морали которых позволяют им обирать водителей. Ранее Михаил Черников заявлял, что у него есть ряд методов убеждения, вплоть до исключения из рядов сотрудников МВД.

  • На свой пост Михаил Черников был назначен 17 июня этого года. Практически сразу он обозначил 12 шагов, которые собирается реализовать на своем посту.
  • Счетная палата выявила массу недостатков в работе ГИБДД и нашла сотни тысяч неправомерно выписанных штрафных постановлений.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

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Комментарии (8)

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Операторы машинного доения, и те умудряются взятки брать. И когда успевают?

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За получение взятки подчинёнными теперь генралы будут читать мораль личному составу.Так надо понимать?

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новая «метла» пришла,свои порядки устанавливать будет...все так делают на новом месте.который раз уже-и [у нас не ругаются] толку-одно [у нас не ругаются] только горазды придумывать для водителей и владельцев авто,или не так? ТА-А-А-К!!! Своего ума не хватает наладить службу-посмотрите за бугор для примера...ан нет,[у нас не ругаются]-мы сами с усями...

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Никогда не доверял тем, кто нарушил 64 ст . УК СССР.

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Генерал в порыве откровенности забыл что он то же когда то был подчиненным. Следовательно то же такой.

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Ну и хорошо, значит без нетрудовых доходов генерал не останется... )))

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Самокритично

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Надо пписвоить ему внеочередное звание капитана. Капитана Очевидность:)

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