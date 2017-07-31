Lifan будет продавать в России недорогой 7-местный кроссовер Myway

Осенью этого года китайский автопроизводитель привезет на наш рынок доступный семейный кроссовер Myway, который продается в Китае с прошлого года. Автомобиль относится к среднеразмерному классу, имеет задний привод и зависимую заднюю подвеску.

Задний привод в сочетании с неразрезным мостом — это типичное решение не только для тяжелых коммерческих автомобилей, но и для огромного выводка китайских кроссоверов. Звезд с неба, однако, такие машины не хватают даже у себя на родине: Lifan Myway, к примеру, в июне занял 83-ю строчку в статистике продаж сегмента SUV — дилеры реализовали 2546 экземпляров, тогда как лидер сегмента — Haval H6 — нашел 35 171 покупателя.

В Китае Myway оснащается двумя атмосферными бензиновыми двигателями на выбор — 1,5 л (109 л.с.) и 1,8 л (133 л.с.), оба сочетаются с 5-ступенчатой механикой либо с 4-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Не бог весть что, учитывая, что речь идет не о городском хэтчбеке, а о довольно крупном универсальном автомобиле: длина — 4480 мм, ширина — 1770 мм, высота — 1730 мм. Колесная база кроссовера составляет 2720 мм, заявленный дорожный просвет — 192 мм. О динамических качествах китайский сайт производителя скромно умалчивает…

Стоит Myway в Китае в диапазоне от 57 800 до 79 800 юаней (от 510 тысяч до 705 тысяч рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ). Понятно, что в России Myway так дешево не купить: автомобили для нашего рынка будет выпускать завод «Дервейс», и комплектации (они пока не объявлены), скорее всего, будут довольно богатыми. В Китае топовый Myway имеет ESP, две подушки безопасности, климат-контроль, обивку сидений кожзамом, систему бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, люк в крыше с электроприводом, мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном, камеру заднего вида, задние датчики парковки.

В России Myway станет флагманским кроссовером марки Lifan, тогда как в Китае весной этого года дебютировал еще более крупный переднеприводный паркетник Х80.

  • В июле в России стартовали продажи флагманского седана марки Lifan, который на нашем рынке получил эксклюзивное название Murman. «За рулем» уже протестировал этот автомобиль.
  • В марте фирма Lifan запустила в продажу в Китае минивэн Xuanlang, который является нелицензионной копией Форда S-Max.

Lifan будет продавать в России недорогой 7-местный кроссовер Myway

Фото: Lifan, autohome.com.cn

Lifan будет продавать в России недорогой 7-местный кроссовер Myway
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Комментарии (7)

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Смешная каракатица

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+3

Чем же ответит ВАЗ?
А, знаю: ВАЗотролли начнут с удвоенной силой рассказывать, что размеров Хрея достаточно:))
А УАЗ Патриот еще и с полнвм приводом!
Правда, водителя рулем убивает, а так — норм:)

Значит, китайцы на своем рынке для своих могут соорудить большой типакроссовер за 710, а ВАЗ может только Сандеро Степвей клонировать за бОльшие деньги.
При этом китайские автомобили в РФ продаются, а ВАЗики в Китае как-то не зашли... совпадение? Не думаю. (С)

За 510К это была бы бомба — полноценный автомобиль дешевле ВАЗика. Та самая замена «Классике», возможность стать которой успешно прос..ла Гранта.
Но у нас как обычно. Таможне отстегни, роспотребпозору отстегни, х...роглонасс поставь... Родина любит нас, короче. Скоро до смерти залюбит.

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-3
Каплан Илья

Было бы на что отвечать.

Патриот пока ещё никого рулём не убил, разве только Каклашку серьёзно травмировал. Но больше никого :)

И китайские авто у нас продаются для галочки, примерно как Веста в Германии. Так то они нафиг никому не сдались, даже китайцам)

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0
Demitrius

Демагогиус снова пришел и развел свою жалкую демагогою:)
А у УАЗовцев [у нас не ругаются] напряглись, да:)
Заднеприводная машина для города с неразрезным мостом... семиместная... безопасная:)
Демагогиус в печали:)

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-1
Каплан Илья

Каклаша, да ты что? К чему весь этот твой опус в статье про китайский автомобиль?
Ты уже поминки по себе заказал? Что ты всё о своей смерти то переживаешь? Или совсем оголодал, бедняжка?

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0
Каплан Илья

«Правда, водителя рулем убивает, а так — норм:)»
Пруфы будут? Или так просто бла-бла-бла???

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+1
Азаров Владимир

Конечно, кэп!
Смотрим отчет краштеста АР:)

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-1