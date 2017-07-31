Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 1,34 млн рублей

Несмотря на стабилизацию ситуации в российской экономике и на валютном рынке, цены на автомобили продолжают расти. Любопытно, что отечественные машины дорожают быстрее иномарок!

Как сообщило сегодня аналитическое агентство «Автостат», за первые шесть месяцев 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по сравнению с первым полугодием 2016-го выросла на 3,3% и составила 1,34 млн рублей. При этом новая иномарка теперь стоит в среднем 1,55 млн рублей (+3,3%), а отечественный автомобиль — 578,6 тыс. рублей (+5,1%).

Понятно, что во всех моделях российских брендов в той или иной степени используются импортные комплектующие, которые покупаются производителем за валюту, но, возможно, в данном случае повышение цен имеет не экономические, а маркетинговые причины — растет спрос, значит растет и цена. Напомним, что по данным АЕБ, в первом полугодии 2017-го в России было реализовано 718 529 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Некоторые автопроизводители, например Nissan, на фоне роста рынка даже решились возобновить продажи ранее снятых моделей.

Подвело итоги за первое полугодие и Объединенное кредитное бюро (ОКБ): по данным организации, количество выданных населению кредитов на покупку машин выросло на 18%, со 119,06 тыс. до 140,12 тысячи. Общая сумма автокредитов при этом увеличилась на 32%, со 83,58 млрд до 110,67 млрд рублей.

На прошлой неделе «Автостат» сообщил, что за последний месяц 22 компании подняли цены на автомобили в России.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС