Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 1,34 млн рублей

Как сообщило сегодня аналитическое агентство «Автостат», за первые шесть месяцев 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по сравнению с первым полугодием 2016-го выросла на 3,3% и составила 1,34 млн рублей. При этом новая иномарка теперь стоит в среднем 1,55 млн рублей (+3,3%), а отечественный автомобиль — 578,6 тыс. рублей (+5,1%).
Понятно, что во всех моделях российских брендов в той или иной степени используются импортные комплектующие, которые покупаются производителем за валюту, но, возможно, в данном случае повышение цен имеет не экономические, а маркетинговые причины — растет спрос, значит растет и цена. Напомним, что по данным АЕБ, в первом полугодии 2017-го в России было реализовано 718 529 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Некоторые автопроизводители, например Nissan, на фоне роста рынка даже решились возобновить продажи ранее снятых моделей.
Подвело итоги за первое полугодие и Объединенное кредитное бюро (ОКБ): по данным организации, количество выданных населению кредитов на покупку машин выросло на 18%, со 119,06 тыс. до 140,12 тысячи. Общая сумма автокредитов при этом увеличилась на 32%, со 83,58 млрд до 110,67 млрд рублей.
- На прошлой неделе «Автостат» сообщил, что за последний месяц 22 компании подняли цены на автомобили в России.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС