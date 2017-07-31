Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 1,34 млн рублей

Несмотря на стабилизацию ситуации в российской экономике и на валютном рынке, цены на автомобили продолжают расти. Любопытно, что отечественные машины дорожают быстрее иномарок!

Как сообщило сегодня аналитическое агентство «Автостат», за первые шесть месяцев 2017 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по сравнению с первым полугодием 2016-го выросла на 3,3% и составила 1,34 млн рублей. При этом новая иномарка теперь стоит в среднем 1,55 млн рублей (+3,3%), а отечественный автомобиль — 578,6 тыс. рублей (+5,1%).

Понятно, что во всех моделях российских брендов в той или иной степени используются импортные комплектующие, которые покупаются производителем за валюту, но, возможно, в данном случае повышение цен имеет не экономические, а маркетинговые причины — растет спрос, значит растет и цена. Напомним, что по данным АЕБ, в первом полугодии 2017-го в России было реализовано 718 529 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — это на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Некоторые автопроизводители, например Nissan, на фоне роста рынка даже решились возобновить продажи ранее снятых моделей.

Подвело итоги за первое полугодие и Объединенное кредитное бюро (ОКБ): по данным организации, количество выданных населению кредитов на покупку машин выросло на 18%, со 119,06 тыс. до 140,12 тысячи. Общая сумма автокредитов при этом увеличилась на 32%, со 83,58 млрд до 110,67 млрд рублей.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

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Комментарии (7)

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Как ФИАТ вытурили с российского рынка, так и начали цены гнать.
150-сильный Браво за полмиллиона, с чугунным мотором, в полном фарше, с максималкой в 212 км/ч  — брюзжали, брезгливо скривив губки: «ФИАТ дорого...»
Лучший по ТТХ в своём классе был. И на какое чучело сейчас прикажете пересаживаться с нынешними ценами?
Умом Россию не понять...

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0

Удивляюсь не дальновидности населения России. Солярис, Хрей по цене 800 т.р.! Рубль теперь у нас плавающий. И цена автомобилей стала не адекватной. Да и стоимость владения выходит за разумные рамки. Нужно быть не в себе, что бы брать одноразовые «автомобили» за бешенные деньги. Автомобилистов просто загоняют в кабалу насильно. Скоро Солярис будет стоить за лимон и всем это нравится. Наглость и хамство всегда нарастает там, где люди пассивные и трусливые.

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0

Это как из той старой присказки
Я ем мясо, ты — капусту, ну а в среднем голубцы получается кушаем).

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+2

Каждый пятый новый автомобиль в кредит.
Грустно. Наслушаются всяких какланов, а потом берут «иномарку» во что бы то ни стало.

Лучше Весту за нал, чем соляру, но с кабалой.

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Demitrius

Примерно об этом писал статью Михаил Владимирович: ссылкассылка

К сожалению мало до кого может дойти...

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Demitrius

Так они стоят почти одинаково. Кто может потянуть Весту потянет и Солярис а кто не может покупает бу 14ю.

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Единственно, что может сдержать жадность (цены) — это альтернатива, конкуренция. Возмсожность взять новое, или Б/У. А Б/У фактически нет.......
Вот и наглеют.

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