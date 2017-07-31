Отремонтированные на деньги «Платона» дороги теперь можно посмотреть онлайн

Росавтодор сообщил о запуске интернет-карты дорог, отремонтированных на собранные системой «Платон» средства. На ней можно увидеть, куда и на что именно ушли деньги налогоплательщиков.

Новый онлайн-ресурс находится по адресу dorogi.platon.ru, на нем помимо самой карты имеется раздел с ключевой статистикой работы системы «Платон»: показывается, сколько средств собрано с начала ее запуска (15 ноября 2016 года), сколько собрано за текущий год и за текущий месяц, сколько транспортных средств и перевозчиков в настоящий момент зарегистрировано в системе.

На карту нанесены пиктограммы трех типов: выделенные средства, дороги и мосты. Кликая на каждую из них, можно увидеть подробности финансирования того или иного объекта, но детальные сведения пока прописаны далеко не везде. Например, по Омской области, которая славится своими плохими дорогами, сказано, что отремонтировано 28 дорог, но каких именно, непонятно — возможно, эти сведения будут добавлены позже. А вот по Фрунзенскому мосту в Самарской области приведено довольно подробное досье — есть описание объекта, фотографии и видео.

В середине июля оператор «Платона» ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» сообщил, что с начала запуска система пополнила дорожный фонд на 29 млрд рублей. Сейчас на сайте dorogi.platon.ru указано, что общая сумма сборов вплотную приблизилась к 30 млрд рублей.

В июне правительство выпустило специальное постановление, направленное на борьбу с водителями, подтасовывающими данные в системе «Платон» — теперь выключать контрольный терминал, чтобы сэкономить на налоге, бессмысленно.

Фото: dorogi.platon.ru