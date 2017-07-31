Отремонтированные на деньги «Платона» дороги теперь можно посмотреть онлайн

Росавтодор сообщил о запуске интернет-карты дорог, отремонтированных на собранные системой «Платон» средства. На ней можно увидеть, куда и на что именно ушли деньги налогоплательщиков.

Новый онлайн-ресурс находится по адресу dorogi.platon.ru, на нем помимо самой карты имеется раздел с ключевой статистикой работы системы «Платон»: показывается, сколько средств собрано с начала ее запуска (15 ноября 2016 года), сколько собрано за текущий год и за текущий месяц, сколько транспортных средств и перевозчиков в настоящий момент зарегистрировано в системе.

На карту нанесены пиктограммы трех типов: выделенные средства, дороги и мосты. Кликая на каждую из них, можно увидеть подробности финансирования того или иного объекта, но детальные сведения пока прописаны далеко не везде. Например, по Омской области, которая славится своими плохими дорогами, сказано, что отремонтировано 28 дорог, но каких именно, непонятно — возможно, эти сведения будут добавлены позже. А вот по Фрунзенскому мосту в Самарской области приведено довольно подробное досье — есть описание объекта, фотографии и видео.

  • В середине июля оператор «Платона» ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» сообщил, что с начала запуска система пополнила дорожный фонд на 29 млрд рублей. Сейчас на сайте dorogi.platon.ru указано, что общая сумма сборов вплотную приблизилась к 30 млрд рублей.
  • В июне правительство выпустило специальное постановление, направленное на борьбу с водителями, подтасовывающими данные в системе «Платон» — теперь выключать контрольный терминал, чтобы сэкономить на налоге, бессмысленно.

Фото: dorogi.platon.ru

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Комментарии (4)

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Платоша! Дорогу на Аляску когда отремонтируют?

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0

А В РЕАЛЬНОСТИ ГДЕ ЭТИ ДОРОГИ МОЖНО УВИДЕТЬ, БЛДЖАД??
Еще и на создании сайта этого фейкового денег напилили — малаццы:)

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-2

У Навального куда уходят деньги нагляднее както получается показывать, уточки и виолончелисты попрежнему вне конкуренции.

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-1

Хоть бы не позорились, причем тут городские дороги и компенсация транспортного налога? Об этом даже и речи не было. К тому же на примере своей области могу точно заявить что все это ложь, деньги выделялись целевые из бюджета по другим статьям. Качество ремонта дорог не выдерживает критики — все одноразово до весны, доходит до того, что асфальтовое покрытие не соприкасается с бордюром.

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+2