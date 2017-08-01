Беспилотники угрожают шоферам. Индия против!

Министр транспорта и путей сообщения Нитин Гадкари заявил, что он не позволит автомобилям без водителя заполонить Индию. Оказывается, правительства не всех стран ратуют за внедрение беспилотных технологий. Некоторые считают, что ситуация с безработицей станет хуже.

Министр транспорта и путей сообщения Индии Нитин Гадкари завил буквально следующее:

«Не позволим автомобилям без водителя заполонить Индию. Мы не допустим каких-либо технологий, которые лишают людей работы».

Сейчас в стране наблюдается бум на коммерческие перевозки, и требуется в 22 раза увеличить число водителей грузовиков, поэтому в Индии откроют еще 100 автошкол по подготовке таких водителей, пишет hindustantimes.com.

Между тем поправки в законопроект о транспортных средствах, находящийся сейчас на рассмотрении в правительстве Индии, содержит положения, позволяющие проводить испытания самоуправляемой техники в целях содействия инновациям, исследованиям и разработкам в области автомобилестроения.

Вопрос о том, куда денется армия профессиональных шоферов после того, как беспилотные технологии получат широкое развитие, а это, по всей видимости, уже не за горами, обсуждается во многих странах мира. Особенно остро он стоит в государствах с развивающейся экономикой и высокой безработицей. Но впервые во всеуслышание на уровне государственных чиновников об этом решила заявить Индия.

Но не все видят ситуацию столь драматично. Так, партнер PriceWaterhouse & Co Абдул Маджид считает, что в беспилотных технологиях нет ничего плохого, и напоминает, что аналогичная дискуссия была и в момент массового внедрения компьютеров.

«Не все технологии приводят к безработице, просто следует выдерживать правильный баланс. Технологии должны мирно сосуществовать. В любом случае беспокоиться пока рано, Индия должна пройти еще очень долгий путь, прежде чем самоуправляемые автомобили действительно найдут здесь широкое применение», — отмечает он.

Ранее глава КАМАЗа Сергей Когогин на одной из пресс-конференций отметил, что высвобождаемые водители будут проходить переобучение и становиться операторами по программированию беспилотных транспортных средств.

В России же намерены развивать отрасль беспилотного транспорта и рассматривают ее как стратегическую. Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев обмолвился, что на разработку беспилотников выделят еще больше средств.

Искусственный интеллект погубит человечество, полагает глава компании Tesla Илон Маск, который в последнее время не на шутку встревожен бурным развитием автономных технологий. Впрочем, опасается он отнюдь не безработицы.



Фото: BarcroftMedia/TASS