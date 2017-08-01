Водитель, поставивший на колени мальчика в Приозерске, пошел под суд

Следственный комитет по Ленинградской области наконец определился с обвинительным заключением в отношении Владимира Бельского,умышленно «наехавшего» на ребенка в воспитательных целях. Сам он до сих пор вины не признает.

Предприниматель Владимир Бельский после судебного заседания в Приозерском городском суде.

Напомним суть конфликта, произошедшего 9 марта в городе Приозерске. Двое мальчишек играли в войну вблизи приезжей части, обстреливая проезжавшие машины из игрушечных автоматов. Один из водителей не выдержал, догнал подростков прямо на автомобиле, схватил одного из них и удерживал на коленях до приезда полиции. Тут показания свидетелей расходятся: одни говорили, что он силой поставил мальчика в унизительную позу, другие — что мальчик сам упал на колени, умоляя водителя не вызывать служителей правопорядка и отпустить его.

Почти пять месяцев разбирался в этом деле Следственный комитет РФ по Ленинградской области. В отношении Владимира Бельского выдвинуты обвинения, предусмотренные п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего), ст. 116 УК РФ (побои).

Владимир Бельский вину так и не признал и до сих пор выдвигает свою версию произошедшего, сообщает Следком Ленобласти. Ведомство провело комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего, а также разные экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Редактор «За рулем» Сергей Смирнов ранее отмечал, что опасные игры детей у дороги также заслуживают внимания следственных органов. Так, до сих пор неясно, была ли проведена работа с родителями этих мальчиков.

В июле наконец передали в суд дело о гибели шестилетнего мальчика, в крови которого эксперты нашли алкоголь. Эксперты пришли к заключению, что водитель располагала технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. Об этой резонансной истории «За рулем.РФ» писал в начале этого месяца. Хотя смертельный наезд на ребенка произошел еще 23 апреля, широкий общественный резонанс история получила лишь несколько недель спустя.

Фото: Анатолий Медведь/ТАСС