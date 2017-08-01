Ford поспорит с Geely: похож ли Lynk & CO на Lincoln

Амбициозные планы премиального китайского бренда неожиданно воткнулись в препятствие: концерн Ford подал в патентное ведомство США жалобу о нарушении авторских прав.

Lynk & CO — это, напомним, новая дочерняя фирма китайской компании Geely с глобальными амбициями по производству и продаже премиальных автомобилей. Ни производство, ни продажи, однако, еще не начались, но конкуренты уже обеспокоены: руководство Ford посчитало, что название Lynk & CO созвучно их премиальному бренду Lincoln и направило соответствующую жалобу в ведомство по патентам и товарным знакам США — об этом сообщило издание Automotive News. В Линкольне на запрос наших американских коллег дали следующий комментарий:

«Lincoln — это бренд с богатой столетней историей, и мы намерены оберегать его репутацию. Lynk & CO слишком похож на Lincoln, это заставляет нас предпринять любые законные меры для защиты своих интересов. В текущем виде клиенты будут путать американскую и китайскую марки».

В самом деле, во многих интернет-каталогах Lynk & CO указывается без соединительной частицы, то есть как Lynk Co или даже LynkCo — на слух звучит почти как Линкольн, так что претензии фордовцев не лишены оснований.

В компании Lynk & CO эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

Свою первую модель — компактный кроссовер 01 — фирма Lynk & CO представила в октябре 2016 года, а в апреле нынешнего китайцы показали седан 03. Обе машины построены на новой модульной платформе Volvo. Шведская фирма, напомним, входит в состав Geely.

В марте этого года фирма Chery потребовала у китайских властей запретить германскому концерну Daimler продавать электромобили под суббрендом EQ — эти буквы Chery использовала раньше. В итоге компании все-таки договорились о совместном использовании электрического бренда, но с разными добавочными цифровыми индексами.

Фото: Lynk & CO