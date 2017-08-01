VW назвал дату премьеры субкомпактного кроссовера T-Roc

Германский автопроизводитель полностью рассекретит долгожданный маленький паркетник 23 августа. Пока что на официальном YouTube-канале Фольксвагена опубликовано промовидео, рассказывающее о том, как создавался дизайн автомобиля.

Экстерьер «ти-рока» можно было оценить еще в марте — тогда паркетник промелькнул в слайдах отчетной пресс-конференции VW наравне с новым седаном Polo. Обе грядущие новинки простроены на укороченной версии модульной платформы MQB, которая называется MQB-A0. Она же — у кроссовера Seat Arona, который дебютировал в конце июля и который, в сущности, является тем же «ти-роком», только в испанской обертке. Также в перспективе у обоих появится собрат под брендом Skoda.

Arona, напомним, имеет кузов длиной 4138 мм и просторный для своего класса 400-литровый багажник, но привод — только на передние колеса. T-Roc, вероятно, все-таки получит полный привод, хотя для европейского рынка он необязателен — местный Renault Captur является бестселлером субкомпактного сегмента SUV без полного привода.

Линейку силовых агрегатов T-Roc, скорее всего, позаимствует у Ароны, а именно заслуженный бензиновый атмосферник 1.6 MPI (110 л.с.), даунсайзинговый турбомотор 1.0 TSI (95 либо 115 л.с.), новый двигатель 1.5 TSI evo (150 л.с.) и турбодизель 1.6 TDI (95 либо 115 л.с.). В роли автомата выступает 7-ступенчатая коробка DSG и только в пару мотору 1.6 MPI положена старая добрая 6-ступенчатая гидромеханика.

В проморолике, опубликованном сегодня на YouTube-канале Volkswagen News, в виде дизайнерских скетчей и макетов показаны ключевые элементы интерьера и экстерьера кроссовера. В частности, говорится о том, что разработчики стремились привить «ти-року» молодежный эмоциональный образ: центральная консоль выполнена в мотоциклетном стиле, будет предложено огромное разнообразие цветовых комбинаций и материалов отделки, щиток приборов в топовых версиях полностью виртуальный.

Появится ли Vollswagen T-Roc в России, пока не известно, но шансы велики — машины такого типа у нас очень популярны (недавно Nissan даже решился вернуть на российский рынок кроссовер Juke), но конкурентоспособную цену можно будет обеспечить только путем локализации производства.

В июне Volkswagen представил шестое поколение хэтчбека Polo — возможно, его интерьер без особых изменений перекочевал на T-Roc.

В мае стало известно о том, что Volkswagen T-Roc может получить заряженную версию с литерой R.

Фото, видео: Volkswagen