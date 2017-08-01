Участники банды GTA устроили перестрелку в Мособлсуде

Нападение на конвоиров подсудимые совершили в лифте, пытаясь отобрать у них табельное оружие. Позже бандиты совершили попытку взять заложников, на место происшествия выехали сотрудники полиции. Во время перестрелки были ранены в том числе конвоиры. Очевидцы утверждают, что всего было произведено более 20 выстрелов, после чего была объявлена эвакуация.
«При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были нейтрализованы, двое ранены. Сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
- О разгроме банды GTA (преступников, убивавших водителей на дорогах Подмосковья) правоохранительные органы объявили осенью 2014 года. До этого полиция отмалчивалась, а в соцсетях рассказывали леденящие кровь истории об отстреле автомобилистов на подмосковных трассах. Сначала преступники раскладывали шипы на дороге, после того как машина останавливалась, расстреливали водителя и пассажиров. Всего таким образом были убиты 17 человек.
- Позже Следственный комитет опроверг версию о том, что члены банды подражали персонажам компьютерной игры GTA. Сообщалось, что убийства водителей совершались ради похищения денег жертв.
- СМИ писали, что бандиты готовили диверсии в Москве и Подмосковье, тренируясь на автомобилистах, попутно пополняя свою кассу. Всего по делу проходило около 15 человек. В ходе задержания преступников обнаружено оружие и сотня килограммов гексогена.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС