Dodge Challenger из «провального» фильма Квентина Тарантино выставлен на eBay

«Доказательство смерти» считается худшим фильмом Тарантино, причем это мнение разделяет сам режиссер. Между тем сцены погони из картины котируются автогурманами очень высоко, равно как участвовавшие в них автомобили.

В сущности, машин в фильме было две — Dodge Charger 1969 года, на котором маньяк Майк в исполнении Курта Рассела убивал своих жертв, и Dodge Challenger 1971 года, выступавший за хороших парней, точнее, девиц, любящих скорость и приключения. Именно за рулем Челленджера отважные красотки покарали психопата. Напомним, что по сюжету маньяк атаковал барышень во время их экстремального развлечения — езде на капоте. Вдоволь попугав жертв, Майк отстал от них и уехал, но девушки быстро пришли в себя, решили догнать и наказать ублюдка, они устроили ему настоящую кровавую баню на дороге, заставили молить о пощаде, но не пощадили…

Сцены погони сняты виртуозно и в классическом стиле, то есть без всяких компьютерных спецэффектов в стиле Люка Бессонна, когда ясно, что машины так на самом деле ездить не могут. В плане автомобильных погонь многие кинолюбители называют «Доказательство смерти» лучшим фильмом, снятым в первом десятилетии 2000-х — Тарантино удалось добиться высочайшего уровня драматизма и зрелищности, хотя в целом картина критиков разочаровала из-за «затянутости и пустопорожней болтовни».

Участвовавший в съемках Dodge Challenger на днях всплыл на электронном аукционе eBay, на момент нашей публикации ставка на него достигла отметки 13 100 долларов. Потертость в данном случае можно считать за добродетель и напоминание о фильме. Автомобиль на ходу, пробег составляет 38 965 миль, то есть 62 708 км. Оригинальная V-образная «восьмерка» 383 Magnum (6,28 л) состыкована с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Фото: Death Proof, ebay.com