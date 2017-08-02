Lexus LX 570 обзавелся новой топ-версией Superior

Российские дилеры начали принимать заказы на новую версию флагманского внедорожника Lexus, снабженную стильным пластиковым обвесом. Исполнение Superior доступно только в сочетании с бензиновым двигателем.

Многие владельцы дорогих внедорожников очень любят заниматься их «улучшайзингом» и заказывают у частных фирм стильные, как им кажется, обвесы, которые часто меняют внешность машины до неузнаваемости. Деньги в этом сегменте афтермаркета крутятся большие, поэтому неудивительно, что часть спроса пытаются удалить сами автопроизводители, выпуская спецверсии своих моделей в стоковом стильном обвесе.

Версия Superior для Лексуса LX 570 сделана на базе комплектации Luxury 21+, но отличается от нее новой черной паутинообразной радиаторной решеткой, накладками на бамперах и порогах, черными корпусами зеркал заднего вида и оригинальными 21-дюймовыми колесными дисками. Единственное отличие в салоне — алюминиевые накладки на педалях. По технической части изменений нет: автомобиль оснащается атмосферным 5,7-литровым бензиновым V8 мощностью 367 л.с., состыкованным с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом.

За красоту берут дорого: если внедорожник в комплектации Luxury 21+ стоит 6 787 000 рублей, то за Superior нужно выложить как минимум 7 007 000 рублей.

В апреле марка Lexus представила обновленный компактный кроссовер NX.

Этим летом в России стартовали продажи суперкара Lexus LC 500.

Фото: Lexus