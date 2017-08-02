АВТОВАЗ увеличил скидки на Гранту и Калину

Речь идет о программе обновления автопарка, условия которой теперь стали гораздо привлекательнее.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina



В июне Lada Granta вышла на первое место по продажам, и теперь эту позицию необходимо удержать. В августе компания продлила программу обновления автопарка, увеличив скидку с 40 000 до 60 000 руб. по схеме трейд-ин, по утилизации она осталась прежней — 10 000 рублей.

С 50 000 до 60 000 руб. увеличена скидка на Калину, также речь идет о трейд-ине. На остальные модели условия остались прежними, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в дилерском центре марки. Теперь Гранту в начальной комплектации со всеми бонусами можно купить за 329 900 рублей, в то время как полная стоимость автомобиля составляет 389 900 рублей. Скидка по трейд-ину на Приору — 10 000 руб., столько же скинут и по утилизации. На Весту по трейд-ину скинут 20 000 руб., по утилизации — 10 000 рублей. На Ларгус по трейд-ину скидка 10 000 руб., столько же по утилизации, а при покупке внедорожника 4x4 — 20 000 и 10 000 рублей соответственно.

Фото: АВТОВАЗ

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Комментарии (9)

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Ребят, бросить курить стало действительно легко!! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылкассылка

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ню ню
раньше по трындыну не доплачивали 40 000 а теперича будут не доплачивать 60 000 руб

ищи дурака

вот когда просто повесят жесткую цену на лажу гранту на 60 000 меньше для всех желающих даунов независимо ни от каких трындынов вот тогда мы мож подумаем

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Каплан рыдай, продажи ВАЗ идут вверх, люди в утиль сдают свои одноразовые рио/ солярисы на вторсырье, Которые отходили свои 120 т/км и устали) ))))

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0
Михайлов Иван

тие чо вкололи шо ты такую чуню прёшь

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Каклаш, вы не забыли пострадать?
Напоминаю, в июне АВТОВАЗ реализовал 27 396 автомобилей, что на 23% больше, чем в том же месяце прошлого года
Такие вот «никому не нужные» автомобили делает ВАЗ :)

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Теперь мы точно знаем, что любой ВАЗик переоценен производителем минимум на сотку. То есть, базовая Гранта должна стоить 230К.
Но выкусите, россияне. Кредит возьмете, ага:)

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-1
Каплан Илья

Одноразовый Рио/солярис должен стоить 120 в полном фарше) ))

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Михайлов Иван

ваня ты  на ночь чифира штоль оппилса и клея обнюхался под лестницей

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Каплан Илья

Совсем, Каплаша, рехнулась!)

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