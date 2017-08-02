АВТОВАЗ увеличил скидки на Гранту и Калину

Речь идет о программе обновления автопарка, условия которой теперь стали гораздо привлекательнее.

В июне Lada Granta вышла на первое место по продажам, и теперь эту позицию необходимо удержать. В августе компания продлила программу обновления автопарка, увеличив скидку с 40 000 до 60 000 руб. по схеме трейд-ин, по утилизации она осталась прежней — 10 000 рублей.

С 50 000 до 60 000 руб. увеличена скидка на Калину, также речь идет о трейд-ине. На остальные модели условия остались прежними, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в дилерском центре марки. Теперь Гранту в начальной комплектации со всеми бонусами можно купить за 329 900 рублей, в то время как полная стоимость автомобиля составляет 389 900 рублей. Скидка по трейд-ину на Приору — 10 000 руб., столько же скинут и по утилизации. На Весту по трейд-ину скинут 20 000 руб., по утилизации — 10 000 рублей. На Ларгус по трейд-ину скидка 10 000 руб., столько же по утилизации, а при покупке внедорожника 4x4 — 20 000 и 10 000 рублей соответственно.

Напомним, согласно статистике AEB, в июне АВТОВАЗ реализовал 27 396 автомобилей, что на 23% больше, чем в том же месяце прошлого года, а всего за 6 месяцев продажи марки составили 140 231 шт. (+13%).

До 13 августа сборка автомобилей на обеих площадках АВТОВАЗа (в Тольятти и Ижевске) приостановлена, а часть сотрудников находятся в корпоративном отпуске. Автомобили выпускать не будут, но работа не остановится — во время каникул модернизируют производство и проведут необходимые ремонтные работы.



Фото: АВТОВАЗ