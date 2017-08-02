Новый VW Polo седан — шпионские фотографии

В Сети появились шпионские снимки бразильского седана Volkswagen Virtus, официальная премьера которого состоится 1 сентября. Впоследствии эта машина появится в России, как Polo седан второго поколения.

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Volkswagen > Polo

Слайд с экстерьером нового седана Polo, он же бразильский Virtus, всплыл еще в мартовской отчетной пресс-конференции Фольксвагена. Теперь же, за месяц официальной премьеры, интернет-журнал Motor1 опубликовал шпионские фотографии автомобиля — они хоть и плохого качества, но дают достаточно ясное представление о дизайне грядущей новинки.

Передок лишь частично напоминает хэтчбек Polo шестого поколения, дебютировавший в июне: у седана свой оригинальный бампер и менее «художественная» начинка у фар. Сзади четырехдверный Polo похож на седан Audi A3, и это, безусловно, приятная ассоциация. Интерьер, судя по снимкам, точно такой же, как у хэтчбека, но на задних сиденьях в седане будет немного просторнее, так как колесная база увеличена (на сколько именно, не сообщается). В топ-версиях будет предложен виртуальный 10,2-дюймовый щиток приборов и мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном.

В Бразилии продажи нового седана начнутся в ноябре: с заслуженным атмосферным двигателем 1.6 MPI (120 л.с.) и 1,0-литровой «турботройкой» (128 л.с.). Когда произойдет смена поколений Polo на калужском заводе Volkswagen, пока неизвестно — вряд ли раньше 2018 года, иначе бы подготовка к производству уже началась, а держать в полной тайне сегодня такую информацию практически невозможно, наверняка уже произошла бы утечка. Острой необходимости для запуска новинки нет: по итогам первого полугодия 2017-го Polo находится на шестом месте списка абсолютных бестселлеров российского рынка — дилеры реализовали 21 718 экземпляров этой модели.

  • 23 августа Volkswagen представит свой первый субкомпактный паркетник T-Roc, построенный на той же модульной платформе MQB-A0, что и новый Polo.
  • В июне Volkswagen Polo российской сборки обзавелся бюджетным спортпакетом.

Фото: motor1.com

Новый VW Polo седан — шпионские фотографии
Новый VW Polo седан — шпионские фотографии
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Отзывы о Volkswagen Polo (3)

Volkswagen 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Автомобиль тёплый, быстро выходит на рабочую температуру при минусе за бортом.В салоне тихо, только на оборотах выше 4000 появляется "рык" движка.Дворники чистят нормально и поднимаются без проблем,(надо внимательно читать инструкцию)

Недостатки:

Пока ненашел.

Комментарий:

багажник открывается из салона кнопкой и кнопкой на брелке, если кто не хочет пачкать руки (опять же надо внимательно читать "мануал"). Тем кто хочет идеальную эргономику могу посоветовать авто премиум класса, этот автомобиль на 100% соответствует соотношению цена- качество.

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Комментарии (3)

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Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее!. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылкассылка

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Ну если бы фары стали круглые, то можно
было заметить какие-нибудь изменения, а так
—ничего нового не заметно,,, обычный немецкий авто..)))
Фиат 500 красивее в 100 раз..)))

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Один я не понял, где автор увидел похожесть передка на новый поло хэтч?

Сзади симпатично получилось, перед несуразный. Сейчас похоже мода пошла делать ужасные передки: Октавия, Рио, теперь и полуседан.

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