В Сети появились шпионские снимки бразильского седана Volkswagen Virtus, официальная премьера которого состоится 1 сентября. Впоследствии эта машина появится в России, как Polo седан второго поколения.

Слайд с экстерьером нового седана Polo, он же бразильский Virtus, всплыл еще в мартовской отчетной пресс-конференции Фольксвагена. Теперь же, за месяц официальной премьеры, интернет-журнал Motor1 опубликовал шпионские фотографии автомобиля — они хоть и плохого качества, но дают достаточно ясное представление о дизайне грядущей новинки.

Передок лишь частично напоминает хэтчбек Polo шестого поколения, дебютировавший в июне: у седана свой оригинальный бампер и менее «художественная» начинка у фар. Сзади четырехдверный Polo похож на седан Audi A3, и это, безусловно, приятная ассоциация. Интерьер, судя по снимкам, точно такой же, как у хэтчбека, но на задних сиденьях в седане будет немного просторнее, так как колесная база увеличена (на сколько именно, не сообщается). В топ-версиях будет предложен виртуальный 10,2-дюймовый щиток приборов и мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном.

В Бразилии продажи нового седана начнутся в ноябре: с заслуженным атмосферным двигателем 1.6 MPI (120 л.с.) и 1,0-литровой «турботройкой» (128 л.с.). Когда произойдет смена поколений Polo на калужском заводе Volkswagen, пока неизвестно — вряд ли раньше 2018 года, иначе бы подготовка к производству уже началась, а держать в полной тайне сегодня такую информацию практически невозможно, наверняка уже произошла бы утечка. Острой необходимости для запуска новинки нет: по итогам первого полугодия 2017-го Polo находится на шестом месте списка абсолютных бестселлеров российского рынка — дилеры реализовали 21 718 экземпляров этой модели.

23 августа Volkswagen представит свой первый субкомпактный паркетник T-Roc, построенный на той же модульной платформе MQB-A0, что и новый Polo.

В июне Volkswagen Polo российской сборки обзавелся бюджетным спортпакетом.

Фото: motor1.com