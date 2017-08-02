Скорость в Москве снизили шириной дорожной полосы

Полосы движения сузились с 3,75 м до 3,25 м. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» сообщил заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Чиновник в программе «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» поделился успехами в сфере дорожного строительства. Так, за последние 6 лет каждое четвертое искусственное сооружение, эстакада, туннель или развязка были либо построены, либо обновлены. Только на МКАДе дополнительно построено 15 развязок.

Ведущий задал чиновнику вопрос о массовом расширении площади тротуаров в Москве: не приведет ли это к транспортному коллапсу? Не приведет, успокоил заммэра: ранее ширина полосы на московских дорогах составляла 3,75 м и была рассчитана на скорость потока 80 км/ч. Сейчас, хотя тротуары и расширены, количество полос осталось прежним, просто их сузили до 3,25 м. Это, конечно, сократило скорость потока, но в целом на дорожный трафик повлияло не сильно.

Кроме этого, Хуснуллин отметил, что власти думают о том, чтобы повысить пешую доступность рабочих мест, люди должны больше ходить. Для этого необходимо создавать рабочие места недалеко от дома.

Также в течение трех лет московские власти обещают перевести весь общественный транспорт на электротягу. Остается ряд вопросов, связанных со спецификой работы электромобилей, но в целом это новшество должно благотворно повлиять на экологию города.

Тверскую улицу ждет заключительный этап ремонта — с 5 по 7 августа здесь уложат новенький асфальт, и чиновники обещают, что он будет максимально ровным и более долговечным, чем раньше.



Фото: «За рулем.РФ»