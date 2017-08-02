Скорость в Москве снизили шириной дорожной полосы

Полосы движения сузились с 3,75 м до 3,25 м. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» сообщил заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Чиновник в программе «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» поделился успехами в сфере дорожного строительства. Так, за последние 6 лет каждое четвертое искусственное сооружение, эстакада, туннель или развязка были либо построены, либо обновлены. Только на МКАДе дополнительно построено 15 развязок.

Ведущий задал чиновнику вопрос о массовом расширении площади тротуаров в Москве: не приведет ли это к транспортному коллапсу? Не приведет, успокоил заммэра: ранее ширина полосы на московских дорогах составляла 3,75 м и была рассчитана на скорость потока 80 км/ч. Сейчас, хотя тротуары и расширены, количество полос осталось прежним, просто их сузили до 3,25 м. Это, конечно, сократило скорость потока, но в целом на дорожный трафик повлияло не сильно.

Кроме этого, Хуснуллин отметил, что власти думают о том, чтобы повысить пешую доступность рабочих мест, люди должны больше ходить. Для этого необходимо создавать рабочие места недалеко от дома.

Фото: «За рулем.РФ»

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Комментарии (6)

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Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылкассылка

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0

///Это, конечно, сократило скорость потока...///
Как можно, уменьшить скорость потока, и ещё этим бахвалиться?
Совсем рехнулись.
Впрочем, москвичам, это очень нравится. Не мне судить.

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0

Я могу еще один рецепт подсказать. Сделать по всей стране зарплаты хотя бы в 70% от москвоских... У вас тогда Москва через месяц опустеет.

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+2

а как же теперь мотоциклисты меж рядов проскакивать будут?

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Особенно про больше ходить понравилось. На авто не проехать — пробки. Общественный транспорт сильно дорожает, и в час пик в автобус не влезть. Вот они для нас тротуары и расширяют. Любимым чиновникам побольше креативных идей! Чтоб и им по этим тротуарам ходить до конца своих дней.

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«Молоко не подорожало, нет-нет, просто за те же деньги вместо литра вы будете получать 0,95. Все честно!»

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