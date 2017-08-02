Ремонты дорог в Москве закончатся только к Чемпионату мира по футболу

Основные работы планируется завершить уже в этом году, а полностью ремонт закончат до ЧМ-2018, рассказал председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Виталий Мутко поделился с журналистами планами по реконструкции дорожной сети в столице: ремонтные работы на улицах и основных магистралях города будут завершены до чемпионата мира по футболу 2018 года. Особое внимание в преддверии ЧМ-2018 — к стадиону «Лужники» и инфраструктуре вокруг него, там работы уже в стадии завершения. Ремонт основных магистралей закончат уже в этом году, сообщил вице-премьер.

В Москве матчи чемпионата мира 2018 года пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак». ЧМ-2018 состоится с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил сегодня в эфире радиостанции «Вести.ФМ», что все делается для того, чтобы именно пешеходы чувствовали себя вольготнее на улицах города. Ради расширения тротуаров даже пришлось сузить дорожные полосы.

С 5 по 7 августа на Тверской в Москве будут перекладывать асфальт. Это принесет определенные неудобства автомобилистам, но потом центральная улица столицы станет ровной и менее подверженной износу.

Фото: Виталий Невар/ТАСС