Шеф-дизайнером Skoda стал человек из Volkswagen

Бывший главный стилист Йозеф Кабан покинул чешскую фирму еще в феврале и теперь трудится в BMW. Сегодня стало известно, что его место в Шкоде займет Оливер Штефани, ранее работавший на марку Volkswagen.

Напомним, что отставка Кабана последовала спустя несколько месяцев после нашумевшего рестайлинга Шкоды Октавии, в результате которого автомобиль получил весьма спорное с точки зрения стиля «четырехглазое» оформление передка. До сегодняшнего дня не было известно, кто станет следующим шеф-дизайнером чешской фирмы — новый начальник нашелся внутри VW Group.

Оливер Штефани обучался дизайну в Брауншвейге (Германия) и в Пасадене (Калифорния, США), в концерн Volkswagen он пришел работать в 2002 году и до недавнего времени отвечал за наружный дизайн автомобилей одноименной марки: под его началом были созданы актуальные модели up!, Polo, Jetta, Tiguan и Golf, а также электрические концепткары линейки I.D. К работе над Шкодами Оливер Штефани приступит 1 сентября.

Любопытно, что многие поклонники чешской марки считают, что за последние годы она растеряла самобытность — Шкоды стали слишком походить на Фольксвагены, и вот теперь выясняется, что за их дизайн будет отвечать фольксвагеновец. Означает ли это, что теперь различить модели двух брендов будет еще сложнее? Ответ мы узнаем не раньше чем через пару лет, так как дизайн новых автомобилей утверждается на ранней стадии проектирования и к ближайшим новинкам чешского бренда Штефани, в сущности, не будет иметь никакого отношения. К рестайлингу, впрочем, ему удастся приложить руку раньше — возможно, Штефани захочет исправить некоторые допущенные Кабаном «ошибки».

Йозеф Кабан занял в BMW место ушедшего из баварской компании Карима Хабиба, а тот, в свою очередь, с 1 июля текущего года трудится на посту шеф-дизайнера японского премиального бренда Infiniti.

Фото: Skoda