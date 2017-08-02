Цены на запчасти снизятся (если правительство наконец разрешит параллельный импорт)

Параллельный импорт, то есть оригинальные запчасти, но от альтернативных поставщиков, предлагают разрешить уже давно, это снизило бы стоимость постгарантийного обслуживания в дилерских центрах. Однако активно сопротивляются автопроизводители и Минпромторг.

Вопрос легализации параллельного импорта запчастей обсуждается уже много лет, за это решение выступают дилеры и ФАС, и, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки — 8 августа правительство сформирует окончательную позицию по этому вопросу, об этом стало известно газете «Коммерсантъ». Антимонопольщики уверяют, что остались лишь технические моменты, а в Минпромторге говорят, что ничего до конца не решено. Тем не менее состоится согласительное совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова для формирования позиции РФ и «финализации внутригосударственных процедур» по легализации параллельного импорта. Чтобы разрешить импорт запчастей не через официальных дистрибьюторов марки, потребуется согласовать это со всеми членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но в 2015 году Белоруссия выступала категорически против.

Параллельный импорт планируется распространить на товары, недоступные на внутреннем рынке, дефицитные или продающиеся по завышенным ценам. В большей мере это коснется автозапчастей и лекарств.

Понятно, что автопроизводители против: они потеряют прибыль, так как сейчас могут диктовать цены. Однако уверяют, что решение повлияет на безопасность: под видом качественных оригинальных запчастей мошенники будут ввозить контрафакт.

Сейчас в ассоциации автомобильных дилеров РОАД считают, что мера остановит развитие выпуска компонентов и это приведет к нарушению госпрограммы импортозамещения. Однако при прежнем главе РОАД Владимире Моженкове позиция была прямо противоположной — он выступал за параллельный импорт, утверждая, что цены снизятся, а потребитель выиграет. А за контрафакт отвечает ФТС, поэтому таможенниками просто нужно будет тщательнее проверять товар, это зона их ответственности.

В ФАС говорят, что товары, производство которых локализовано, не попадут под параллельный импорт.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов отмечал, что ведомство изучило вопрос с параллельным импортом и пришло к выводу, что кратного сокращения цены не будет, зато повредит производству запчастей в нашей стране.

ФАС продолжает гнуть свою линию: недавно антимонопольщики заявили о нарушении компаниями Daimler AG , Renault и KYB законодательства, так как ограничивают импорт в Россию товаров под их брендами для компаний, не являющихся официальными дилерами.



Фото: Петр Ковалев/ТАСС