Второй день рождения: чудо-разъезд поезда и трактора

Страшная катастрофа чуть было не случилась в английском графстве Лестершир. Тракторист решил проскочить железнодорожный переезд перед приближающимся поездом…

Как видно из опубликованного на Ютубе британским телеканалом SWNS TV видеоролика, поезд и трактор разъехались в считаных сантиметрах — съемку, сделанную из кабины машиниста поезда, наши британские коллеги позаимствовали у полиции города Лестер. Запись не очень четкая, из нее можно сделать вывод, что железнодорожный переезд, на котором едва не произошло ЧП, шлагбаумом не оснащен, но светофор там наверняка имеется, а водитель трактора то ли его не увидел, то ли проигнорировал. Не исключено даже, что шофер вообще не заметил, что был на волоске от смерти, так как ехал в наушниках, заглушающих грохот тяжелой сельскохозяйственной машины.

На прошлой неделе «За рулем» рассказывал, как американский мотоциклист в нескольких сантиметрах проскочил мимо вылетевшей на встречную полосу Хонды S2000.

Также в июле мы публиковали видео из России, в котором водитель «уазика» до последнего пытается спасти застрявшую на железнодорожных путях машину от столкновения с поездом.

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Фото: Imago/ТАСС

Видео: SWNS TV/YouTube