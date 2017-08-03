Alibaba начинает продавать машины, как банки газировки

Китайский интернет-ритейлер запускает гигантский торговый автомат по продаже автомобилей. Причем приобрести транспортное средство можно даже в рассрочку.

Приобрести автомобиль китайский покупатель сможет с помощью приложения, установленного в мобильном телефоне. Для этого на счету у пользователя системы Alibaba должно быть не менее 750 баллов (начисляются по итогам покупок). Оплатив первый взнос в размере 10% от стоимости автомобиля, покупатель с помощью кода активизирует гигантский автомат, который и доставит покупку новоиспеченному владельцу на нижний этаж, передает слова генерального менеджера компании Юй Вэйя агентство ТАСС. Оставшуюся часть покупатель сможет оплатить в рассрочку через систему Alipay.

Неясным осталось, где все-таки установят гигантский вендинговый аппарат, а также что дальше покупатель будет делать с покупкой. Дело в том, что получить автомобильные номера в Пекине и ряде других крупных мегаполисов Китая не так-то просто. В качестве меры борьбы с перегруженностью дорог власти не выдают номера всем, кто может позволить себе автомобиль, а разыгрывают в лотерею. Так, в год в Пекине можно получить регистрационные знаки всего лишь на 240 тысяч автомобилей, то есть выдают не более 20 тыс. номеров в месяц. Гражданин занимает очередь, и, если ему не повезет и он не выиграет номер, то у него есть шанс принять участие в розыгрыше, который проведут в следующем месяце. Таким образом, участвовать в лотерее можно годами и при этом ничего не выигрывать.

Что касается России, то сюда мода на торговлю автомобилями с помощью автоматов пока не дошла, да и хватает у нас автосалонов даже в мегаполисах. Но новые форматы торговли дилеры все же пробуют. Так, весной этого года компания Hyundai открыла бутик по продаже автомобилей прямо в торгово-развлекательном комплексе. Причем забронировать понравившуюся машину можно не заходя в дилерский центр, а просто воспользовавшись экраном с конфигуратором.

Идея продаж автомобилей с помощью вендинговых автоматов далеко не нова. В США один мультибрендовый дилер предложил такую услугу еще в 2015 году.

А крупнейший в мире автомат по продаже машин располагается в Сингапуре. Его открыла компания Autobahn Motors, специализирующаяся на продаже машин с пробегом. К такому формату торговли авторитейлеру пришлось прибегнуть из-за того, что пространство города очень ограничено, а представленных машин было так много, что требовалось расширять площадку. Так и появился автомат высотой с 15-этажный дом.

Фото: wwd.com