Рекордное бегство: как девять человек поместились в Хонде Сивик

Время от времени автопроизводители любят ставить на потеху публике рекорды по вместимости своих машин и запихивают в них людей, как селедку в бочку. Но компания Honda к случаю, имевшему место в британском Лестере, не имеет никакого отношения.

Как сообщает газета Birmingham Mail, курьезная авария произошла утром 28 июля на улице Гаррисон-роуд, ее зафиксировала одна из камер наружного видеонаблюдения: в корму остановившегося перед перекрестком седана Audi на небольшой скорости въехал хэтчбек Honda Civic. Затем двери Хонды резко открылись и оттуда, как черти от ладана, бросились бежать водитель и пассажиры — всего восемь человек. Затем водитель вернулся к машине, так как что-то в ней забыл, забрал нужную вещь и вдруг вспомнил, что в багажнике остался еще один, девятый пассажир! Водитель открыл ему пятую дверь, и багажный узник побежал догонять товарищей.

По какой причине люди набились в таком количестве в Хонду и почему скрылись после мелкого ДТП, к сожалению, неизвестно. Полиция Лестера ведет по данному происшествию расследование.

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Фото: Honda

Видео: YouTube