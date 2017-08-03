Новый Porsche Cayenne: революции в дизайне не будет

Спортивный внедорожник третьего поколения уже не раз становился добычей фотошпионов. Свежее видео, как и предыдущие снимки, указывает на то, что революции в дизайне Кайена ждать не стоит.

Официальная премьера третьего Кайена может состояться уже через месяц, на автосалоне во Франкфурте, автомобиль получит платформу MLB Evo от актуальных Audi Q7 и Bentley Bentayga и интерьер с сенсорными панелями в духе новой Панамеры. Внешность, однако, если судить по шпионским съемкам, вообще практически не изменится — неужели в Porsche считают дизайн Кайена таким же каноническим, как у купе 911? Впрочем, и новый соплатформенный Volkswagen Touareg, дебют которого также ожидается до конца текущего года, внешне изменится несильно — еще в марте его сфотографировали без камуфляжа на парковке.

О технической начинке нового Кайена пока можно только гадать, особенно в свете недавнего запрета в Германии дизельных модификаций внедорожника текущего поколения. Возможно, производитель предложит вместо дизелей несколько гибридных версий, в том числе простые, 48-вольтовые, позволяющие экономить топливо и вписываться в строгие экологические нормы. Понятно, что экономичность и экологичность для спортивного внедорожника дело десятое, но пока Европа не откажется от доктрины глобального потепления, даже производители гиперкаров будут с упоением рассказывать в пресс-релизах, как в новой модели им удалось сэкономить пару граммов СО 2 .

В мае Porsche Cayenne попал в Книгу рекордов Гиннесса, сумев отбуксировать 285-тонный авиалайнер Airbus A380.

Фото, видео: YouTube