Российский производитель представил первое беспилотное такси

На международном евразийском форуме «Такси» компания «Бакулин Моторс Групп» представила свою Матрешку в новом исполнении — в виде таксомотора.

Беспилотный мини-автобус Матрешка участникам форума продемонстрировали в качестве такси. Создатели понимают, что до появления таких машин на улицах города необходимо подготовить законодательную базу. Вопросов по-прежнему остается много, а один из главных — кто в случае аварии будет отвечать за последствия?

Тем не менее в «Бакулин Моторс Групп» («БМГ», развивает проект «Волгабас») не останавливают свою работу над беспилотниками и отмечают, что развитие автономных технологий идет такими темпами, что к 2020 году стоимость поездок на беспилотных такси будет ниже, чем в традиционных.

Генеральный директор «БМГ» Алексей Бакулин вообще энтузиаст создания беспилотной техники. Он отмечает, что мы и сами не заметим, как попадем в беспилотное будущее, и то, что нам сейчас кажется фантастикой, через несколько лет будет восприниматься как обыденное явление. Достаточно вспомнить массовое внедрение сотовых телефонов, а потом смартфонов. Он отмечает, что отказ от водителей и диспетчерской службы сократит расходы компаний, а для пассажиров поездки станут более безопасными и комфортными.

Беспилотник MatrЁshka — это модульная электрическая платформа с возможностью установки различных надстроек. Автомобиль можно сравнительно быстро переоборудовать из такси в легкий коммерческий автомобиль — всего 15 минут потребуется на замену надстройки. Пока беспилотник способен разогнаться до 30 км/ч, а на одной зарядке батареи он может проехать 130 км. Габариты машины: длина — 4000 мм, ширина — 1700 мм, высота — 2700 мм. Автомобиль предназначен для перевозки 8 человек.

Правительство собирается поддерживать развитие экологического и беспилотного автотранспорта и даже собирается выделить на это дополнительные субсидии. Об этом недавно заявил Дмитрий Медведев. Также он дал поручение вице-премьеру Аркадию Дворковичу разработать меры господдержки развития электротранспорта.

При массовом внедрении беспилотников возникнет проблема высвобождения водителей, которые сразу же пополнят армию безработных. В Индии понимают эту проблему. Министр транспорта и путей сообщения страны заявил, что не допустит развития технологий, которые лишат людей работы.



Фото: «Бакулин Моторс Групп»