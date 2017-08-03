Пешеход защитил водителя от «развода» ГИБДД

Любимая развлекалочка отдельных служителей правопорядка — сидеть рядом с «хлебным» местом и ждать робкого водителя. Водитель действительно попался робкий, но вот пешеход, к счастью, не подкачал и защитил пожилого мужчину.

В пояснении к видео (доступно по ссылке) автор пишет, что это «хлебное место» нечестных инспекторов ДПС на новом рынке ему хорошо известно. Переходя проезжую часть по пешеходному переходу, он легко разошелся с проезжавшим авто, никто никому не помешал. Но инспектор Ефремов был другого мнения; увидев наметанным глазом робкого водителя, решил, как говорится, выполнить план по постановлениям. Однако пешеход оказался не робкого десятка и не пожалел времени, чтобы навести порядок и справедливость:

— Давайте видеофиксацию посмотрим, как он мне не уступил дорогу? Я пешеход, давайте посмотрим, как я отпрыгнул в сторону, скорость я не изменил, траекторию своего движения тоже. Докажите вину водителя!

Нужно отдать должное и инспектору — тот быстро смекнул, что ситуация для него невыгодная, но паузу выдержал, до конца просмотрел запись с видеорегистратора и молча протянул водителю права. Что же, это тот редкий случай, когда пешеход оказывается на стороне водителя. Поступил по-человечески, не дав обидеть слабого. Большинство пользователей видеоканала выразили ему искреннюю благодарность. Все-таки не много таких неравнодушных людей встречается на дороге.

Комментирует редактор журнала «За рулем», юрист Сергей Смирнов.

— То, что место «хлебное», доказать практически невозможно, инспектор ведь мог и ошибиться. К ответственности он водителя не привлек, ему показалось, что водитель не уступил дорогу и было нарушение. И он хотел вынести какое-то решение, но просмотрел видеозапись и убедился, что был неправ. Вот если бы он сначала наказал водителя, а при этом было бы видео, из которого понятно, что нарушения не было, тогда была бы совсем другая история.

Не каждый умеет отстаивать свои права в критической ситуации. Однако этот водитель таким умением владеет с блеском: рядовая встреча на дороге закончилась бы «барашком в бумажке», если бы не его выдержка и видеорегистратор.

Весной сотрудники Спецсвязи устроили разборку на дороге, угрожая водителю оружием. Видео попало в интернет, и экипажу спецавтомобиля пришлось отвечать за превышение своих служебных полномочий.

Фото, видео: YouTube