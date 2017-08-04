Mitsubishi ASX сделали «подтяжку» и вернули на российский рынок

Дистрибьютор компании объявляет о возвращении модели, но уже в обновленном виде. Цены станут известны 8 августа.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

Mitsubishi ASX возвращается на российский рынок, автомобили будут завозить из Японии, где их выпускают в городе Окадзаки на заводе Mitsubishi Motors. Первые машины появятся сначала на Дальнем Востоке (с середины августа), а во второй половине сентября и в других российских регионах.

Кроссовер обновили как внешне, так и конструктивно. Изменена форма бампера, у него теперь трендовая Х-образная решетка радиатора, новый дизайн получили светодиодные ходовые огни, задняя противотуманная фара и радиоантенна, а расширители колесных арок отделали пластиком. Не обошлось обновление и без пополнения цветовой гаммы — появился серебристый металлик.

В салоне автомобиля, по заверению производителя, стало комфортнее: доработана шумоизоляция, изменена отделка салона, по-другому расположен USB-разъем на центральной консоли и появилась новая пластиковая накладка на центральном туннеле с подстаканниками.

В гамме силовых агрегатов изменений не предвидится, нас ожидают все те же: бензиновый 1.6 мощностью 117 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой механической коробкой передач, и 2,0-литровый мощностью 150 л.с. с вариатором. Оба двигателя соответствуют экологической норме Евро-5. А вот мотор 1.8 мощностью 140 л.с. больше не будет доступен на российском рынке, рассказали в представительстве марки корреспонденту «За рулем.РФ».

Стоимость автомобиля и комплектации станут известны лишь 8 августа, но очевидно, что он будет дороже, вопрос — насколько. Напомним, цены дорестайлингового автомобиля с мотором 1,6 л начинались от 869 000 рублей.

Фото: Mitsubishi

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Отзывы о Mitsubishi ASX (1)

Mitsubishi 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

отсутствие выраженных недостатков

Недостатки:

отсутствие в России версии с 2.4

Комментарий:

Когда RRT кинула с Форестером, ожидание которого превысило полгода, был начат поиск альтернативы, выбор пал внезапно на ASX 1.8 CVT. Наличие АКПП не обсуждалось, 4х4 пал жертвою экономии, деньги были практически чужие, т.к. Форестер был оплачен полностью ещё в апреле. Машина была куплена 15 сентя...

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Комментарии (10)

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Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь!. Cовeтую вcем — ссылкассылка

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0

С одной стороны конечно хорошо, когда во общем то неплохие машины возвращаются на рынок. Но разве япам не кажется что время из АСХ безвозвратно ушло! Кашкай «сверху» просто порвет его как тузик грелку, а снизу не дадут расслабиться Веста Кросс, Крета и Каптюр!

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0

Маленький, а стоить будет немало.
Он будет иметь спрос только при адекватной цене...
При наличии Креты, много не продадут.

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BOSIS

А чем она хуже Креты?

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+1
Борисыч

Я скажу чем, тем что в базе она будет стоить столько же сколько крета с 2л. мотор и 4WD и по схожих габаритных размерах, даже я выберу хундай.( А я его ой как не люблю!)

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0
Борисыч

Тем, что стоить будет, думаю, подороже Qashqai, а он съест ASX, все же Nissan более цивильный...

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0
Борисыч

Тем, что будет дороже.

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+1

Снова оставили без мотора 2.4 и дизеля, а жаль. Странно что снова из Японии, после 2012 года все ASX были собраны в Америке в штате Иллинойс.
А сценами и так ясно — 2.0 4х4 будет от 1.5 млн. в полном «фарше» 2 млн. рублей. Предыдущий ведь заканчивался на 1.3 млн.

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0

Зачем он нужен?
Лучше бы 500Х подогнали. Веселее бы на дорогах стало.

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+1
робот

Если смотреть со стороны, то у нас на дорогах (и с дорогами) и так весело, правда автомобили тут уже ни причём..

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0