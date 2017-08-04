Mitsubishi ASX сделали «подтяжку» и вернули на российский рынок

Дистрибьютор компании объявляет о возвращении модели, но уже в обновленном виде. Цены станут известны 8 августа.

Mitsubishi ASX возвращается на российский рынок, автомобили будут завозить из Японии, где их выпускают в городе Окадзаки на заводе Mitsubishi Motors. Первые машины появятся сначала на Дальнем Востоке (с середины августа), а во второй половине сентября и в других российских регионах.

Кроссовер обновили как внешне, так и конструктивно. Изменена форма бампера, у него теперь трендовая Х-образная решетка радиатора, новый дизайн получили светодиодные ходовые огни, задняя противотуманная фара и радиоантенна, а расширители колесных арок отделали пластиком. Не обошлось обновление и без пополнения цветовой гаммы — появился серебристый металлик.

В салоне автомобиля, по заверению производителя, стало комфортнее: доработана шумоизоляция, изменена отделка салона, по-другому расположен USB-разъем на центральной консоли и появилась новая пластиковая накладка на центральном туннеле с подстаканниками.

В гамме силовых агрегатов изменений не предвидится, нас ожидают все те же: бензиновый 1.6 мощностью 117 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой механической коробкой передач, и 2,0-литровый мощностью 150 л.с. с вариатором. Оба двигателя соответствуют экологической норме Евро-5. А вот мотор 1.8 мощностью 140 л.с. больше не будет доступен на российском рынке, рассказали в представительстве марки корреспонденту «За рулем.РФ».

Стоимость автомобиля и комплектации станут известны лишь 8 августа, но очевидно, что он будет дороже, вопрос — насколько. Напомним, цены дорестайлингового автомобиля с мотором 1,6 л начинались от 869 000 рублей.

Продажи марки Mitsubishi на российском рынке уверенно растут . Так, в мае они поднялись на 34%, до 1476 штук, а в июне — на 22%, до 1712 штук.



Для нас возвращение модели в Россию не стало неожиданностью , просто теперь предположения, наконец, официально подтверждены. Безусловно, это будет способствовать укреплению позиции марки на российском рынке.

Фото: Mitsubishi