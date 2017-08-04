Священником, перевозившим ребенка в багажнике, занялась полиция

В городе Верхняя Пышма Свердловской области очевидец заснял на видео, как человек в одежде священнослужителя укладывает в багажник универсала маленького мальчика и увозит. Полиция уже установила личность водителя.


Видеоролик опубликовало на своем YouTube—канале издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», его снял водитель другого автомобиля, находившегося на парковке по улице Петрова, напротив продуктового магазина. Внимание автолюбителя привлек универсал Skoda, из багажника которого священнослужитель высадил ребенка, мальчика лет пяти, вместе они зашли в магазин. Очевидец решил дождаться их возвращения, чтобы узнать, куда водитель Шкоды посадит мальчика после покупок. Вскоре пара вышла из магазина с пакетами, их священник поставил на заднее сиденье машины, а ребенка вновь уложил в багажник. Автор ролика дал такое возможное объяснение увиденному:

«Там просто гаишники стоят очень часто за поворотом — и такой маневр для того, чтобы не тратить деньги на детское кресло. С одной стороны, он находчивый, с другой — не очень хорошо так с детьми обращаться, к тому же это нарушение. Я не склонен сам судить, пусть люди судят».

Наши екатеринбургские коллеги передали запись в полицию, там начали проверку по этому делу и уже установили личность водителя. Вероятно, теперь находчивого водителя привлекут к административной ответственности за ненадлежащую перевозку детей. В местном представительстве РПЦ данную ситуацию пока никак не прокомментировали.

Фото: Skoda

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Комментарии (9)

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Caмый лёгкий cпoсоб! бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем — ссылкассылка

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0

Неотстают от католической церкви в скандалах с детьми? Никто не задался вопросом зачем попу мальчик?

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-1

Я прекрасно вижу как ребенок переполз вперед, а если учесть, что сидение за водителем не сложено, то думаю он туда и сел. Тем более перед закрытием двери багажника его уже не видно.

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+1

Спорим, если что, из ООО «РПЦ» он будет уволен задним числом:)

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0

Сажусь как-то на днях с своим коллегой в машину, он смотрит, я пристёгиваюсь и говорит — мол, да тут ментов нет, можно не пристёгиваться. Когда у людей выветрится из головы, что пристёгиваемся мы не для ментов, а для своей безопасности.

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+4

«Священнослужитель» на детское кресло еще кадилом не намахал, и штраф за неправильную перевозку детей, видимо, тоже ему не по карману...

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+1

Колесница сия освящена, иконки на торпеде стоят, чего чаду божьему будет.

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+3
робот

А ежели что и случится — на то воля божья...

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+1
Громов Сергей

Аминь.

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0