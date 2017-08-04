Священником, перевозившим ребенка в багажнике, занялась полиция

В городе Верхняя Пышма Свердловской области очевидец заснял на видео, как человек в одежде священнослужителя укладывает в багажник универсала маленького мальчика и увозит. Полиция уже установила личность водителя.

Видеоролик опубликовало на своем YouTube—канале издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», его снял водитель другого автомобиля, находившегося на парковке по улице Петрова, напротив продуктового магазина. Внимание автолюбителя привлек универсал Skoda, из багажника которого священнослужитель высадил ребенка, мальчика лет пяти, вместе они зашли в магазин. Очевидец решил дождаться их возвращения, чтобы узнать, куда водитель Шкоды посадит мальчика после покупок. Вскоре пара вышла из магазина с пакетами, их священник поставил на заднее сиденье машины, а ребенка вновь уложил в багажник. Автор ролика дал такое возможное объяснение увиденному:

«Там просто гаишники стоят очень часто за поворотом — и такой маневр для того, чтобы не тратить деньги на детское кресло. С одной стороны, он находчивый, с другой — не очень хорошо так с детьми обращаться, к тому же это нарушение. Я не склонен сам судить, пусть люди судят».

Наши екатеринбургские коллеги передали запись в полицию, там начали проверку по этому делу и уже установили личность водителя. Вероятно, теперь находчивого водителя привлекут к административной ответственности за ненадлежащую перевозку детей. В местном представительстве РПЦ данную ситуацию пока никак не прокомментировали.

В июле в ПДД были внесены поправки, касающиеся перевозки детей — их подробно разобрал в своем материале наш эксперт.

Также в июле Госдума предложила увеличить штрафы за ненадлежащую перевозку детей.

Фото: Skoda