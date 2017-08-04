Стартовали продажи Hyundai Creta 2018 модельного года

Цены на автомобиль выросли, и появилась новая комплектация. Теперь кроссовер доступен в четырех версиях — Start, Active, Comfort и Travel.

Компания Hyundai объявила о начале продаж Creta 2018 модельного года. Начиная с базовой комплектации в оснащение автомобиля входят электроусилитель руля, система стабилизации, электропривод и обогрев наружных зеркал. Цены выросли, но не сильно. Так, Start теперь стоит 799 900 рублей (+10 000 рублей), Active — от 899 900 рублей (+10 000), цена версии Comfort прежняя и варьируется от 989 900 до 1 119 900 рублей.

В Comfort, дополнительно к Active, входят 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60 R17, рейлинги, фары проекционного типа с подсветкой поворотов, передние противотуманные фары, климат-контроль, кожаная отделка салона и обогрев рулевого колеса, регулировка рулевого колеса по вылету, электростеклоподъемник водителя с безопасным доводчиком, а также серебристые накладки на передний и задний бамперы.

Появилась новая комплектация Travel, впрочем, она ничем не отличается от Comfort Plus, которая покинула прайс. Но вот цены подросли — с 1 009 900 до 1 034 900 рублей (+25 тыс. рублей).

В этой комплектации автомобиль оснащен боковыми подушками и шторками безопасности, задними датчиками парковки, хромированной отделкой дверных ручек, светодиодными ходовыми огнями и легкосплавными 16-дюймовыми дисками. В салоне установлена панель приборов Supervision с 3,5-дюймовым экраном и регулировкой яркости подсветки.

Для этой комплектации также предложат пакет Advanced и комбинацию пакетов Advanced +Style.

В марте 2017 года Hyundai Creta с мотором 1,6 л стала доступна и с системой полного привода. До этого полноприводный автомобиль можно было приобрести лишь в комплектации с 2,0-литровым мотором и 6-ступенчатым автоматом. С июня в пакетах Advanced и Style появился круиз-контроль.

Крета очень популярная у нас модель и даже входит в пятерку самых востребованных на российском рынке. Так, в июне было реализовано 4012 кроссоверов.



В Китае кроссовер ix25 (у нас это Крета) продается уже в обновленном варианте. В целом, автомобиль изменился несильно: у него новый бампер и другая оптика. У нас автомобиль появился только год назад и рестайлинга следует ждать не ранее лета следующего года, а вот Hyundai Tucson обещают обновить уже в следующем году.

Отметим, что Крета уже полгода служит в автопарке «За рулем». Конечно, наш редактор находит некоторые недостатки в автомобиле, но в общем он им вполне доволен.



Фото: Mitsubishi