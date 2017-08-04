Стартовали продажи Hyundai Creta 2018 модельного года

Цены на автомобиль выросли, и появилась новая комплектация. Теперь кроссовер доступен в четырех версиях — Start, Active, Comfort и Travel.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Компания Hyundai объявила о начале продаж Creta 2018 модельного года. Начиная с базовой комплектации в оснащение автомобиля входят электроусилитель руля, система стабилизации, электропривод и обогрев наружных зеркал. Цены выросли, но не сильно. Так, Start теперь стоит 799 900 рублей (+10 000 рублей), Active — от 899 900 рублей (+10 000), цена версии Comfort прежняя и варьируется от 989 900 до 1 119 900 рублей.

В Comfort, дополнительно к Active, входят 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60 R17, рейлинги, фары проекционного типа с подсветкой поворотов, передние противотуманные фары, климат-контроль, кожаная отделка салона и обогрев рулевого колеса, регулировка рулевого колеса по вылету, электростеклоподъемник водителя с безопасным доводчиком, а также серебристые накладки на передний и задний бамперы.

Появилась новая комплектация Travel, впрочем, она ничем не отличается от Comfort Plus, которая покинула прайс. Но вот цены подросли — с 1 009 900 до 1 034 900 рублей (+25 тыс. рублей).

В этой комплектации автомобиль оснащен боковыми подушками и шторками безопасности, задними датчиками парковки, хромированной отделкой дверных ручек, светодиодными ходовыми огнями и легкосплавными 16-дюймовыми дисками. В салоне установлена панель приборов Supervision с 3,5-дюймовым экраном и регулировкой яркости подсветки.

Для этой комплектации также предложат пакет Advanced и комбинацию пакетов Advanced +Style.

В марте 2017 года Hyundai Creta с мотором 1,6 л стала доступна и с системой полного привода. До этого полноприводный автомобиль можно было приобрести лишь в комплектации с 2,0-литровым мотором и 6-ступенчатым автоматом. С июня в пакетах Advanced и Style появился круиз-контроль.

  • Крета очень популярная у нас модель и даже входит в пятерку самых востребованных на российском рынке. Так, в июне было реализовано 4012 кроссоверов.
  • В Китае кроссовер ix25 (у нас это Крета) продается уже в обновленном варианте. В целом, автомобиль изменился несильно: у него новый бампер и другая оптика. У нас автомобиль появился только год назад и рестайлинга следует ждать не ранее лета следующего года, а вот Hyundai Tucson обещают обновить уже в следующем году.
  • Отметим, что Крета уже полгода служит в автопарке «За рулем». Конечно, наш редактор находит некоторые недостатки в автомобиле, но в общем он им вполне доволен.

Стартовали продажи Hyundai Creta 2018 модельного года

Фото: Mitsubishi

Стартовали продажи Hyundai Creta 2018 модельного года
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Отзывы о Hyundai Creta (1)

Hyundai 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Наконец то, малый литраж получил полный привод. Это же наша Нива, только по корейски

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Комментарии (21)

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Ребят,! бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылкассылка

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0

Фуууууу, она так же рыжиками покроется через 8т/км как и прежняя крета) )) очередной китайско-корейский одноразовый автомобиль. Просто фууууууу. Веста универсал круче,

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+1

А ведь Каплан верно подметил, почему нет комплектации с пластиковой задней дверью? Или, как корабль назовете, так он и поплывет, и начнет ржаветь у сабакоедов даже пластик?)))
Если честно, то сочувствую кретенам, т.е. владельцам Крет!))

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-1
Безымянный

а лажаводам не сочуствуешь попавшим на ржавые двери изнутри под отваливающейся шумкой
нефиг сочуствовать кретинам купившим собакоедный хлам

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-1

В комплектации Travel автомобиль оснащен именно 16-дюймовыми колесными дисками, а не 17-дюймовыми. Ошибки тут нет, еще раз уточнила у производителя. Пишу, потому что много вопросов сегодня по этому поводу.

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+1

А где же обязательные тяфки от поклонников марки, которая не сделала ни одного кроссовера за последние 40 лет?
«Крета ржавеет, ко-ко-ко!»:)))

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-14
Каплан Илья

а чо этот собакоедный хлам ищо и ржаветт
это ты через гугиль узнал который тие мамка в 6ю принесла или сам придумал дауненок ты наш забавный

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+6
Каплан Илья

Странно, что не упомянули АвтоВАЗ...

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+1

В принципе — всё адекватно. Все ждали навигации — получите. Убрали подушки... Не хорошо это, конечно.
Стоило бы пакеты Адвансед и Стайл применять и к комплектации Комфорт... Но, что имеем.
Хотелось бы ксенона. Во-первых, это уже давно не роскошь, а во-вторых — безопасность. Линзы ставить в штате, а ксенон хотя бы в топе! Было бы отлично. И, в какой-то степени, уберегло бы от идиотов, ставящих «колхозный» ксенон и диоды.

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-5
BOSIS

Зачем ксенон на бюджетном автомобиле? Хотя цены на Крету, да и не только на Крету, далеко не бюджетные. Достаточно нормально поработать над оптикой, довести её хотя бы до уровня ВАЗов. Ксенон же только приведёт к ещё большему удорожанию.
А с колхозным ксеноном бороться должны сотрудники ГИБДД, у них сейчас на это все полномочия имеются. А тот кто собирается колхозить, вряд ли купил бы из-за ксенона Крету в топе.

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+5
Art House

«До уровня ВАЗов» — это ниже плинтуса, что ли?)))

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-19
Art House

Затем, что это удобство и безопасность!
Повторяю — это уже не роскошь...
А зачем ксенон на Поло, Рапиде????

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-3
BOSIS

«А зачем ксенон на Поло, Рапиде????»
Да тоже бред.

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+2
Art House

Не бред. Или вы все еще в начале двухтысячных живете?!

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-1
BOSIS

Дело в том, что ни на Рапид ни на Поло седан, нормальный ксенон не ставят, а лишь «обрезанный» слабо мощный — 25W 1800 Лм, который по тех. регламенту не требует ни автокорректора ни омывателя фар. Для сравнения, обычные галогенки выдают 1550 Лм. Нормальный ксенон в 35W и 3000 Лм, в них не поставят, так же как и в Крету, поэтому овчинка выделки не стоит, да и тот, что бы получить его в Рапиде, нужно выбрать максимальную комплектацию, и сверху раскошелиться на доп. пакет в 44 000 р.

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+2
Art House

Вопрос в другом: «а зачем ксенон»?

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-1
Каплан Илья

А затем, что без него китайские фары не светят) )) надо ставить тоже китайские, но линзованные, а ксенон вроде эту огреху исправил.

Ответить#
+1
Каплан Илья

Чтобы по ночам ездить нормально.

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-1
BOSIS

...а потом в сервисе «лампочку поменять» за 10–12 килорублей?

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-2
Evgen

Ксеноновая лампочка за 10–12 тысяч? Она стоит от силы тысяч 9, а поменять можно самостоятельно, там ничего сложного нет.

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0
Evgen

У меня за три года ни одной лампы...

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0