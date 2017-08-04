В мэрии Москвы рассказали о грядущих перекрытиях улиц

Напоминаем, что в эти выходные, с 5 по 7 августа, с целью укладки асфальта будут закрыты для автомобилистов часть Тверской и полностью 1-я Тверская-Ямская улица. Также столичные власти предупреждают водителей о других планируемых в ближайшее время ограничениях движения.

О грядущем перекрытии Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц «За рулем» подробно рассказывал на прошлой неделе, но это далеко не единственная трудность, которая ожидает автомобилистов, планирующих в ближайшее время поездки в центр Москвы. Так, на этой неделе официальный сайт столичной мэрии сообщил, что с 23:00 4 августа до 09:00 5 августа, а также с 23:00 5 августа до 22:00 6 августа будет перекрыто движение по Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до пересечения с Китайгородским проездом — здесь будут производиться работы по созданию парковой зоны на территории «Зарядья», которые, в том числе, затронут и проезжую часть.

До 12 июля 2019 года в связи с проведением строительных работ будет закрыта часть полосы на улице Малая Ордынка в районе дома 4, стр. 3 по Большому Ордынскому переулку.

До 15 октября 2017 года из-за продления сроков строительства Третьего пересадочного контура метро будет круглосуточно ограничено движение по полосе Семеновской набережной на пересечении с Гольяновской улицей и на Гольяновской улице в районе дома 2, стр. 1. С 21 августа по 25 сентября закроют для проезда полосу Семеновской набережной в районе дома 1, стр. 1, а с 25 сентября по 9 октября там будут недоступны для автомобилистов сразу две полосы.

До 31 августа этого года в связи со строительством Калининско-Солнцевской линии метро будет ограничен проезд по двум полосам Боровского шоссе в районе дома 2, стр. 38.

И наконец, до 1 октября будет закрыто по одной полосе в каждом направлении на Минской улице от пересечения с железнодорожными путями Киевского направления до станции метро «Минская».

В прошлые выходные в Москве перекрывали для укладки асфальта улицу Сретенка (на заглавной фотографии), рядом с которой находится редакция журнала «За рулем».

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС