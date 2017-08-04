ГИБДД прописала требования к переделанным автомобилям

Переделанные внедорожники, тюнингованные автомобили и машины с газобаллонным оборудованием будут проверять по разработанному регламенту. Проект постановления правительства о порядке проверки таких транспортных средств размещен на regulation.gov.ru.

В документе прописано, как следует проверять переделанные автомобили, с кем необходимо согласовывать установку деталей.

Согласование переделок состоит из нескольких процедур, напоминает «Коммерсантъ». Сначала автовладельцу следует обратиться в испытательную лабораторию для получения предварительной техэкспертизы. Затем ГИБДД проводит осмотр транспортного средства и дает разрешение на установку оборудования (также и в том случае, если оно уже установлено), потом в автосервисе дают документы о проведенных работах, и владелец едет на этом автомобиле на техосмотр. Затем — снова в лабораторию (на финальную техэкспертизу) и в конце концов — в ГИБДД на регистрацию.

В новом документе прописано, как инспектор должен проверять автомобиль после предварительной экспертизы. Следует сверить, включена ли выдавшая заключение лаборатория в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза. В документе лаборатории должна быть оценка возможности внесения изменений в конструкцию машины, описаны работы, необходимые для безопасной переделки, и даны рекомендации, в каком автосервисе это можно сделать.

Среди нового также то, что изменения в конструкцию не нужно будет согласовывать, если деталь «предназначена для этого транспортного средства» и прошла «оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов». Или же конкретно эта деталь предусмотрена автопроизводителем в официальной документации.

При этом не разрешается ставить кузов от другой машины или менять максимальную массу автомобиля. В разрешении на переделку будет отказано, если какой-то компонент автомобиля находится в розыске (иными словами, ворованный), если суд или таможня наложили запрет на регистрацию автомобиля или есть следы подделки идентификационных номеров. Ну и, конечно, переделку не признают, если она повлияла на безопасность транспортного средства.

Эксперты полагают, что документ по-прежнему сырой и нуждается в доработке. Норма, которая освобождает от необходимости согласовывать компоненты, «предназначенные для этого транспортного средства», конечно, хорошая, но не существует газового баллона или бампера, который предназначен для какой-то конкретной машины. Поэтому потребуется менять еще и техрегламент Таможенного союза.

Комментирует редактор журнала «За рулем», юрист Сергей Смирнов:

— Требования, предъявляемые к «переделкам», сами по себе не сложные и оправданные. Автомобиль, как ни крути, источник повышенной опасности, поэтому вмешиваться в конструкцию самостоятельно ни в коем случае нельзя. Именно поэтому и установлен определенный порядок. Сначала получить одобрение аккредитованной лаборатории, а затем установить дополнительное оборудование. После этого требуется экспертиза, которая уже и выносит окончательный вердикт. При этом прохождение проверок не требуется, если устанавливаемая новая деталь уже прошла сертификацию на соответствие требованиям безопасности для конкретного автомобиля или установка таковой предусмотрена самим изготовителем. Большинство автовладельцев новый порядок проверки никак не затронет. Тем же, кто занимается тюнингом автомобилей, пройти всю процедуру будет несложно.

Летом прошлого года ГИБДД усилила внимание к переделанным автомобилям. На дорогах проходили рейды, в которых инспекторы вылавливали автомобили с переделанными салонами, лифтованной подвеской, большими колесами, шноркелем, силовыми бамперами, дополнительным баком и лебедками.

Автовладельцы стали массово писать жалобы в Госдуму, та обратилась к Дмитрию Медведеву, и проверки на дорогах прекратились, а ГИБДД признала перегибы на местах и обещала прописать четкий регламент одобрения таких транспортных средств.

В судах начались процессы по оспариванию заключений ГИБДД по самовольному тюнингу, и иногда такие процессы даже удавалось выигрывать.

Фото: Юрий Машков/ТАСС