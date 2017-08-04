Toyota и Mazda объявили о создании альянса

Взаимная интеграция будет не такой глубокой, как у созданного в конце прошлого века альянса Renault-Nissan, но довольно многообещающей. В частности, компании планируют совместно разрабатывать электромобили.

Если альянс Renault и Nissan де-факто функционирует как одна большая компания под руководством Карлоса Гона, то Toyota и Mazda останутся вполне независимыми, хотя и существенно расширят сотрудничество, о чем сегодня было объявлено официально. В рамках новых договоренностей Toyota выкупит 5,05% акций Мазды, а та, в свою очередь, на эквивалентную сумму приобретет 0,25% акций Тойоты (цифра меньше, потому что акции Тойоты дороже).

Заявлено также о создании совместного предприятия на территории США мощностью 300 тысяч машин в год — на нем будут выпускать новые кроссоверы Mazda и Toyota Corolla для североамериканского рынка. Совокупные инвестиции в новый завод составят 1,6 млрд долларов, запуск намечен на 2021 год.

Что касается НИОКР, то здесь Toyota и Mazda будут работать рука об руку над электромобилями, но идет ли речь о совместном выпуске моделей или только компонентов для них, пока не сообщается. Также японские фирмы планируют объединить усилия на почве разработок передовых систем безопасности, цифровых платформ и системы связи между машинами — все это не что иное, как подготовка к наступлению эры автономного вождения.

Toyota Yaris седан

Любопытно, что первый этап сотрудничества (без обмена акциями) Toyota и Mazda начали еще весной 2015 года: он привел к появлению на рынках Северной и Южной Америки нового поколения субкомпактного седана Toyota Yaris, который является перелицованной Маздой 2, при этом хэтчбек Yaris у Тойоты по-прежнему свой собственный. Теперь, после создания альянса, новые бейдж-инжиниринговые модели появятся в продуктовых линейках обеих компаний.

Mazda 2

Осенью прошлого года о планах начать полномасштабное сотрудничество объявили Toyota и Suzuki, но с тех пор никаких заметных шагов в этом направлении сделано не было.

Фото: Toyota, Mazda