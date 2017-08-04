Путин в отпуске гонялся за щукой и ездил на квадроцикле

Август — популярное время для отдыха не только у простых трудящихся, но и у лидеров государств. О том, как отдохнул в Сибири Владимир Путин, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Пока Дональд Трамп только готовится к первому на посту президента США 17-дневному отпуску в элитном гольф-клубе в штате Нью-Джерси, Владимир Путин уже провел короткий, но очень активный и продуктивный отдых в Южной Сибири. Об этом рассказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова цитирует агентство ТАСС:

«1–3 августа по пути в Благовещенск Путин сделал почти двухдневную остановку в Туве, в Южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам».

Провести с пользой свободное время Владимиру Путину помогали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и главы Тувы Шолбан Кара-оол. По словам Пескова, президент не в первый раз приезжает в эти края, но каждый раз открывает здесь для себя что-то новое.

По уже сложившейся традиции Владимир Путин занимался подводной охотой в гидрокостюме, с маской и трубкой. Вода в озере была холодной, не более 17 градусов, но президент так увлекся, что, кажется, не замечал этого.

«Гонялся там за одной щукой два часа, никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился»,

— сообщил Дмитрий Песков, эти слова пресс-секретаря о президентской рыбалке уже успели стать интернет-мемом.

Если вы еще только собираетесь отправиться в отпуск на машине, то вам, возможно, окажется полезен материал нашего эксперта о том, что делать, если по пути к месту отдыха к вам придерется сотрудник ДПС.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС