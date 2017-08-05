1/4 парковок в реновационных кварталах будет платной

Как построить автодром Формулы 1 (и почему в Сочи скучно) Сто тридцать семь обгонов! Столько насчитали на Гран-при Азербайджана специалисты команды Mercedes. На этапе в Сочи обгон был только один. Разбираемся, есть ли здесь вина гонщиков. Путешествие во Владимир: шотландский замок, католический собор и средневековая кузня Обычно во Владимир едут смотреть Золотые ворота, Свято-Успенский собор и белокаменные памятники. Но если свернуть с туристических дорожек, удивительное обнаруживается буквально за углом. Citroen C4 Sedan из парка ЗР: опять полетела цепь ГРМ Ну как можно умудриться сделать неплохой автомобиль таким ломким? Едешь и радуешься, ведь всё при нем: просторный, со вкусом отделанный салон, отменная динамика, хорошие тормоза, приличная управляемость, комфорт. Но всё это мгновенно забывается, когда в очередной раз Citroen вдруг, без каких-либо «предисловий», требует внимания, времени и денег.