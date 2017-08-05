1/4 парковок в реновационных кварталах будет платной

Правда, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предпочитает говорить о хорошем: 3\4 парковок в таких кварталах будут бесплатными. Также он отмечает, что на 2 с половиной квартиры будет приходиться одно машиноместо.

Участок на Родниковой улице в Москве, утвержденный под строительство домов для переселения жителей в рамках программы реновации.
Участок на Родниковой улице в Москве, утвержденный под строительство домов для переселения жителей в рамках программы реновации.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что после проведения программы инновации обеспеченность машиноместами в жилых кварталах улучшится. Если раньше в перечисляемых районах на одно место на парковке претендовало 3,5–7 квартир, то теперь будет всего лишь 2,5 квартиры. Однако массового строительства парковок при этом не ожидается, сообщает «Интерфакс». Просто все будет рационально распланировано. В то же время возможно и строительство дополнительных паркингов в новых кварталах. Видимо, речь идет об 1/4 платных парковочных мест. Напомним, под программу реновации подпадает 16 млн кв.м, или более 5 тыс. жилых домов, и коснется она около миллиона москвичей.

  • Уже все, кажется, привыкли, к новому слову реновация, но что за ним тянется, похоже, не осознают даже сами авторы идеи. А ведь это со временем коснется не только москвичей, полагают редакторы «За рулем». Пока же они провели свой подсчет парковочных мест в новых районах и считают, что картина с парковками там окажется вовсе не такой радужной, как полагают столичные власти.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Комментарии (5)

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Улица в крестах — автомобиль в кустах.

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0

Когда же вы, (собаки женского пола), нажретесь?!

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что после проведения программы инновации обеспеченность машиноместами в жилых кварталах улучшится

реновация-инновация. дальше как назовут?)
а вообще все те, кто попадет под реновацию останется без парковочного места у дома, бесплатных же парковок на УДС не будет. Уже платная парковка (вместе с необоснованными крестами 3.27) добралась до окраин типа измайлово и перово. Надеятся на бесплатную парковку при постройке 20 —этажных монстров может только очень наивный человек.

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Darkmatter

Чего там измайлово и перово, всю страну до  Аляски скоро крестами уставят.
Будет режим нон-стоп. Встал, получай письмо счастья.
Пока персональную ответственность за установку запретов не введём, будут гнуть до земли.
Закон должен быть таков  — если ставишь запрет, начинается отсчёт времени на устранение причин. его постановки. Не устранил — до свидания.

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На 1/4 коготок увязнет — всей птичке пропасть. Современная шатия-демократия грабит без ножа и кастета.

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