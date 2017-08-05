1/4 парковок в реновационных кварталах будет платной

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что после проведения программы инновации обеспеченность машиноместами в жилых кварталах улучшится. Если раньше в перечисляемых районах на одно место на парковке претендовало 3,5–7 квартир, то теперь будет всего лишь 2,5 квартиры. Однако массового строительства парковок при этом не ожидается, сообщает «Интерфакс». Просто все будет рационально распланировано. В то же время возможно и строительство дополнительных паркингов в новых кварталах. Видимо, речь идет об 1/4 платных парковочных мест. Напомним, под программу реновации подпадает 16 млн кв.м, или более 5 тыс. жилых домов, и коснется она около миллиона москвичей.
- Уже все, кажется, привыкли, к новому слову реновация, но что за ним тянется, похоже, не осознают даже сами авторы идеи. А ведь это со временем коснется не только москвичей, полагают редакторы «За рулем». Пока же они провели свой подсчет парковочных мест в новых районах и считают, что картина с парковками там окажется вовсе не такой радужной, как полагают столичные власти.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС