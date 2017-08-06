Nissan привезет в Россию электрический кроссовер

На этой неделе японская компания анонсировала премьеру электрического хэтчбека Leaf второго поколения, который намерена официально продавать в России. Но самое интересное, что на его платформе появятся и другие, куда более интересные для нас модели.

Nissan Leaf второго поколения

Leaf второго поколения будет полностью рассекречен 6 сентября. На минувшей же неделе фирма Nissan опубликовала очередной тизер новинки (верхняя иллюстрация), а в июле рассказала о том, что электрокар получит необычную систему управления тягой e-Pedal: водитель сможет ускорять и замедлять машину одной и той же педалью.

Неофициальные источники, в свою очередь, утверждают, что новый Leaf снабдят аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт·ч, которая обеспечит ему запас хода на одной зарядке до 500 км по ездовому циклу NEDC или 350 км при реальной эксплуатации, то есть по этому параметру Leaf будет сопоставим с электромобилями Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt/Opel Ampera-e.

Nissan Terra Concept

По данным британского журнала Autocar, в планах компании Nissan значатся и другие модели на платформе Leaf, в том числе электрический кроссовер. Называться он будет Terra — это имя уже использовалось в 2012 году для концептуального паркетника на водородных топливных элементах, но дизайн серийной Терры, конечно, будет другим, ведь за последние пять лет дизайн Ниссанов довольно сильно изменился. В качестве ориентира может служить более свежий (2015 года) концепт Gripz с гибридной силовой установкой, электрические компоненты которой были позаимствованы у хэтчбека Leaf первого поколения.

Nissan Gripz Concept

Дата дебюта серийного электрического кроссовера Terra пока неизвестна, зато можно смело ожидать, что раз уж компания Nissan планирует поставлять в Россию электрический хэтчбек, то и паркетник до нас доберется. Если только, конечно, на рынке не случится какая-нибудь очередная роковая турбулентность.

В июле компания Nissan объявила о возвращении на российский рынок субкомпактного паркетника Juke. Решение было принято в связи со стабилизацией ситуации на рынке.

Фото: Nissan